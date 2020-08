Ny europeisk rekord av Warholm

Karsten Warholm (24) har aldri løpt fortere på 400 meter hekk.

Artikkelen oppdateres!

Den norske friidrettsstjernen fortsetter å vise solid form etter at han søndag ettermiddag tok en komfortabel seier på 400 meter hekk i Stockholm.

Warholm spurtet inn på tiden 46,87. Dermed slo han sin egen europeiske rekord på 46,92.

Det er også tidenes nest raskeste løp på 400 meter hekk. Trolig røk verdensrekorden for Warholm da han hektet i den siste hekken på oppløpet.

TRØBBEL: Karsten Warholm fikk problemer over siste hekk. Foto: (Skjermdump NRK)

Nordmannen var for øvrig i en egen klasse i forhold til konkurrentene i Stockholm. Franske Wilfried Happio ble nummer to med tiden 49,14, mens Ludby Vaillant ble nummer tre med 49,18.

Jaktet rekorden

Det var aldri noen tvil om at verdensrekorden til Kevin Young på 46,78 fra 1992 var det store målet for Warholm i Stockholm søndag ettermiddag.

Nordmannen viste kanonform i Monaco tidligere i måneden da han løp inn på tiden 47,10 og før søndagens løp var det flere som hadde tro på at Warholm kunne utfordre Youngs rekord.

Værmeldingen som viste noe vind på Olympiastadion i Stockholm skapte imidlertid noe usikkerhet.

RASKEST: Karsten Warholm med sitt beste løp i karrieren. Foto: Jonathan Nackstrand (AFP)

Warholm som tidlig vanlig løper i bane sju, valgte denne gangen bane åtte. NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal tror nordmannen gjorde dette nettopp for å skjerme seg mot eventuell vind og for at svingene skulle bli litt mindre krappe.

- Et kalkulert og smart grep, uttalte Rodal på NRK før løpet.

Det holdt imidlertid akkurat ikke for en ny verdensrekord, men Warholm leverte nok et fantastisk løp i Stockholm.