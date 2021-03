Ny Everton-seier mot formsvake Southampton

Everton er for alvor tilbake på vinnersporet etter 1-0-seier over et Southampton-lag som sliter kraftig i motvind i Premier League mandag.

Seieren var Evertons andre strake etter 2-0 i lokalderbyet mot Liverpool sist. Mandag klatret mannskapet til Carlo Ancelotti helt opp i ryggen på nettopp Liverpool, som nå er foran byrivalen på tabellen på målforskjell. I tillegg et det kun ett og to poeng opp til Chelsea og West Ham på henholdsvis fjerde- og femteplass. Everton har i tillegg en kamp tilgode på alle lagene foran. Brasilianske Richarlison har scoret på bestilling i Everton-trøya den siste tiden, og spissen fornektet seg heller ikke mandag. Måltyven rundet keeper og satte ballen i åpent etter å ha blitt spilt fram av Gylfi Sigurdsson før pause. Hjemmelaget kunne også scoret flere mål på Goodison Park. Michael Keane fikk blant annet en scoring marginalt annullert for offside etter VAR-sjekk. Southampton var heller ikke ufarlige. På tampen av kampen kom Moussa Djenepo til en meget god skuddmulighet inne i feltet, men fra litt spiss vinkel satte han ballen på utsiden av lengste stolpe. Southampton bokførte dermed det åttende tapet på de ni siste seriekampene. Det betyr at mannskapet til Ralph Hassenhuttl er på full fart ned i nedrykksstriden. Det skiller riktignok fortsatt sju poeng ned til Fulham under streken. (©NTB) Reklame Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021 Fotball

