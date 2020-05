Ny fingerskade for Klæbo: - Spørs om jeg kun skal holde meg til langrenn

Johannes Høsflot Klæbo, som i vinter brakk fingeren i en boksemaskin, har skadet fingeren igjen. Denne gang var uhellet ute da han spilte basketball.

Det melder langrennsstjernen på sin Instagram-konto. – Oops, I did it again, skriver han.

Klæbos far Haakon Klæbo opplyser til Nettavisen at sønnen fikk en ball på lillegfingeren onsdag, og at han derfor har avlastet fingeren med en tape.

- Det spørs om jeg kun skal holde meg til langrenn i tiden som kommer. Nå har jeg forsøkt boksning og basket, og ingen av delene tror jeg passer meg veldig bra, sier Johannes Klæbo selv til Nettavisen og legger til.

- Men når dette først skjedde, så var tidspunktet relativt greit denne gangen, og ikke inne i World Cup-sesongen som sist. Nei, nå må jeg bli litt mer forsiktig på ting jeg ikke kan. Og slike ting er det tydeligvis flere av..:-)

Klæbos fingerbrudd i februar kostet ham blant annet deltakelse i verdenscupen i Falun. Måten han skadet seg fikk mye oppmerksomhet. Han hadde bowlet med kamerater, og etterpå skulle de teste hvor hardt de kunne slå i en boksemaskin.

(©NTB)