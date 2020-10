Ny Frisk-seier over Narvik

Frisk Asker tok sin andre strake seier over Narvik på to dager i eliteserien i ishockey søndag. Kampen endte 5-1.

Frisk Asker vant lørdagens oppgjør med 4-1.

Søndag sendte Hampus Gustafsson vertene i ledelsen med åpningsperiodens eneste mål. Deretter satte Endre Medby to mål i midtperioden.

Mikkel Christiansen og Victor Björkung scoret de to siste målene for Frisk, mens Jonathan Leman reduserte til 1-3 for Narvik.

Dermed har Frisk-Asker fått en forrykende start på sesongen.

Det var ventet at fjorårets friske pust i norsk ishockey, Narvik, ville få problemer med å ta poeng i de to bortemøtene i Asker. Det er hjemme i nord at The Arctic Eagles ventes å ta sine fleste poeng.

