Ny Godset-skuffelse: Mistet seieren på overtid

Kristoffer Tokstad trodde han skulle bli kveldens helt da han banket inn ledelsen ti minutter før full tid. Så dukket Alexander Ammitzbøll opp og fikset 2-2.

Med ti minutter igjen trodde Tokstad han sørget for Strømsgodset-seier da han banket inn 2-1. Da hadde Peter Therkildsen allerede utlignet Johan Hoves ledermål. Men helt på tampen stanget Ammitzbøll inn utligningen for Haugesund.

– Dette er tungt. Jeg føler ikke de har noen store sjanser, smen å får de noen legg på slutten og scorer et pissemål. Ekstremt skuffende, sa Tokstad etter kampen.

Resultatet gjør at drammenserne fortsatt ligger på kvalifiseringsplass. Henrik Pedersens menn har nå 25 poeng, ett opp til Start på trygg grunn. Ned til Mjøndalen på nedrykksplass er det også ett poeng.

Godset har også en kamp til gode på nedrykkskonkurrentene sine ettersom kampen mot Odd ble utsatt som følge av koronasmitte.

Skudd for styring

Lars-Jørgen Salvesen fikk en stor mulighet til å sende hjemmelaget foran etter ti minutter, men alene med keeper chippet sørlendingen ballen like utenfor.

Men midtveis ut i omgangen løsnet det for vertene. Mikkel Maigaards skudd fra hjørnet av sekstenmeteren fant Hove, som fra kloss hold styrte inn sitt niende mål for sesongen.

Like før pause kom Ibrahima Wadji alene med Godset-keeper Viljar Myhra, men avslutningen ble for svak. Dermed sto det 1-0 til pause etter en jevnspilt omgang.

Like etter pause ropte Godset på straffe to ganger da Haugesund-keeper Frank Stople skled ut mot 16-meteren for å plukke ballen, før Valdimar Ingimundarson kriget til seg ballen og falt over ende. Dommer Marius Hansen Grøtta vinket spillet videre.

Klemte til

Etter drøye 70 minutter smalt det i andre ende. Peter Therkildsen rev seg løs og stanget inn utligningen etter et godt innlegg fra Alexander Stølås.

Men Tokstad ville det annerledes. Herman Stengels frispark gikk mot bakre stolpe. Ballen ble så stusset ut mot straffemerket der 29-åringen klemte ballen i mål.

Helt på tampen fikset Alexander Ammitzbøll 2-2.

Strømsgodset møter Aalesund i neste kamp onsdag, mens Haugesund tar imot suverene Bodø/Glimt.

(©NTB)

Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene