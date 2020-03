Ny hets mot Hoffenheim-eier Hopp da Union spilte uavgjort

Tribunehetsen mot Hoffenheim-eier Dietmar Hopp fortsatte da Union Berlin spilte 2-2 mot Wolfsburg søndag. Kampen ble avbrutt i ti minutter.

– Dette er uakseptabelt. Personlige fornærmelser kan ikke godtas, det er vi alle enige om, sa Unions sportsdirektør Oliver Ruhnert.

Lørdag ble Hoffenheims hjemmekamp mot Bayern München avbrutt da Bayern-fansen rullet ut et banner som hetset Hopp. I protest mot hetsen spilte de to lagene ballen til hverandre midt på banen for å få det siste snaue kvarteret til å gå. Bayern ledet for øvrig allerede 6-0.

Bayern-direktør Karl-Heinz Rummenigge raste mot egen klubbs tilhengere, men søndag viste Union Berlin-fansen at også de er sterkt kritiske til Hopp og måten han har gjort Hoffenheim til en toppklubb, og det med et banner der Hopp ble omtalt på en krenkende måte.

Smitteeffekt

Tilhengere av Tysklands «tradisjonsklubber» liker dårlig måten pengesterke personer som Hopp bygger opp klubber nesten fra intet til topplag, og det virker som lørdagens skandale hadde en smitteeffekt.

Etter Sebastian Anderssons ledermål i det 41. minutt ble banneret rullet ut. Dommeren stoppet kampen, og banespeakeren oppfordret publikum til å fjerne banneret. Union-spillere gikk også til tribunen og ba om det samme. Det varte nesten ti minutter før kampen kom i gang igjen.

Marvin Friedrich doblet ledelsen i det 57. minutt, men Wolfsburg kom tilbake og berget poeng da Wout Weghorst nikket inn 2-2 i det 81. minutt.

Julian Ryerson kom inn for Union i det 83. minutt.

Leipzig avga poeng

RB Leipzig er i likhet med Hoffenheim en klubb som er blitt kritisert for å være en «kjøpeklubb», men hets og protester uteble da laget møtte Leverkusen. Imidlertid fikk Leipzig en nedtur med 1-1, som betyr at Bayern München har tre poengs luke på tabelltopp.

Leon Bailey ga Leverkusen ledelsen, men Patrik Schick utlignet like etter.

Leipzig er ett poeng foran Borussia Dortmund.

(©NTB)