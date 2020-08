Ny Ingebrigtsen-nedtur i Bergen: Rotet bort seieren mot Godset

Brann får det ikke helt til å stemme på hjemmebane under Kåre Ingebrigtsen så langt. Lørdag ble det poengtap mot Strømsgodset, selv om Brann skapte mer enn nok til å vinne kampen.

BRANN - GODSET 1-1:

BRANN STADION (Nettavisen): Det endte 1-1 på Brann Stadion i en morsom kamp lørdag kveld. Brann tok ledelsen ved Petter Strand før pause, men Johan Hoves utligning kort tid etterpå sørget for at kampen endte uavgjort.

Dermed har Kåre Ingebrigtsen, etter to forsøk, fortsatt til gode å vinne hjemme som ny Brann-trener. I første forsøk ble det som kjent tap mot Mjøndalen.

Men lørdag burde rødtrøyene så absolutt ha stukket avgårde med alle poengene.

Bare en glimrende Viljar Myhra i Godset-målet sørget for at drammenserne reiser fra Bergen med ett poeng. 24-åringen var banens beste og vartet opp med en rekke fine redninger.

Godset hadde så god kontroll på rødtrøyene at tidligere Brann-helt Thorstein Helstad måtte ta til Twitter for å få ut frustrasjonen:

- Lønner seg å møte opp til 2. omgang, Brann, skrev han.

Godset-sjef Henrik Pedersen varslet i intervjuet med Eurosport før kampstart at bortelaget, i kjent stil denne sesongen, skulle stå høyt, presse og være seg selv - selv om de var gjester på en av Norges tøffeste bortebaner.

Store sjanser

Og det var gjestene som skapte kampens første store sjanse. En glimrende pasning fra Mikkel Maigaard gjorde at Johan Hove plutselig fikk ta ned ballen og avslutte fra kort hold. Mottaket var godt - men keeper Markus Olsen Pettersen reddet glimrende.

21-åringen viste der hvorfor han fikk fornyet tillit i buret av Kåre Ingebrigtsen etter den gode kampen på Nadderud sist.

Brann eide likevel kampens åpning og viste flere gode tendenser. Etter et kvarter var de nær scoring da Viljar Myhra måtte ut med to redninger på fem sekunder for å hindre hjemmelaget ledelsen. Først reddet han det gode frisparket fra Petter Strand, før han på et innlegg rett etterpå hindret Jon-Helge Tveitas gode heading fra å gå i mål.

God Myhra

Etter 23 minutter skapte Brann nok en god sjanse. Daouda Bamba ble spilt fint fri av Gilbert Koomson, men spissens avslutning fra halvskrått hold ble stanset på glimrende vis av en god Myhra i Godset-buret.

Minutter senere var Bamba farlig frempå igjen da han spilte vegg med Petter Strand og kom seg fri i Godset-boksen. Dessverre for Brann gikk avslutningen over fra ti meter.

- Rasende

En halvtime inn i kampen måtte Godset gi tapt. En klønete klarering fra Niklas Gunnarsson gikk rett ut til Petter Strand, som dunket til med venstrebeinet fra 17 meter. Skuddet gikk hardt ned i hjørnet bak Viljar Myhra, og Brann tok ledelsen 1-0.

- Myhra er rasende. Det er jo målgivende pasning fra Gunnarsson til Strand, sa TVNorge-kommentator Kenneth Fredheim etter scoringen.

TOK LEDELSEN: Brann kunne juble etter Petter Strands 1-0-scoring. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Kort tid etter scoringen kunne hjemmelaget økt ledelsen. Koomson fikk avslutte fra kloss hold, men igjen var Myhra med på notene.

Hove-scoring - igjen

Da Brann sløste med sjansene, grep Godset muligheten. Fem minutter før pause utlignet nemlig gjestene etter et vakker angrep. Lars-Jørgen Salvesen spilte fint fri Maigaard i feltet, som igjen la ballen 45 grader ut. Der kom Johan Hove og dunket inn 1-1 med en kontant avslutning fra ti meter.

Det var 19-åringens tredje scoring på de fire siste kampene, og hans sjette for sesongen. 1-1 ble også resultatet til pause.

Andre omgang var langt mindre fartsfylt enn den første, og Brann slet med å skape sjanser.

Ingen av lagene klarte å avgjøre kampen etter hvilen, og den ebbet dermed ut på 1-1.

Nå venter landslagspause, og lagene skal ikke i aksjon igjen før søndag 13. september. Da tar Godset imot Rosenborg på Marienlyst, mens Brann spiller borte mot Vålerenga som hovedkamp den runden.