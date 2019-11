Ny kneskade for Ragnhild Mowinckel

Ragnhild Mowinckel har røket korsbåndet i sitt høyre kne.

Skaden til den 27 år gamle moldenseren er den samme som den hun pådro seg under utfortrening i Andorra i mars i år.

Siden den gang har Mowinckel jobbet målrettet for å komme tilbake, og frem til nå har opptreningen gått som planlagt.

De siste ukene har alpinisten fått flere og flere treningsøkter med ski på beina, men fokuset har hele tiden vært på å ikke overbelaste kneet.

Under trening i forrige uke fikk 27-åringen en ny trøkk i kneet, men det var lite som minnet om en alvorlig skade. Derfor var det svært overraskende da landslagslege Marc Strauss oppdaget at korsbåndet igjen var røket.

– Dette var en blytung og uvirkelig beskjed å få ettersom jeg nærmet meg å bli konkurranseklar etter alle disse månedene med opptrening. Dessverre betyr det at jeg mister denne sesongen, og at jeg igjen må gjennom en ny runde med tålmodighet, svette og tårer. Jeg er fast bestemt på at jeg skal tilbake der jeg slapp, og jobbe videre derfra, sier Mowinckel i en pressemelding.

– Vi har avtalt å operere kneet i starten av desember og så venter en ny periode med rehabilitering, sier landslagslege Strauss.

Mowinckel tok sølv i både utfor og storslalåm under OL i Pyeongchang i 2018.

