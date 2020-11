Ny København-fiasko. Da kom sjefen med Solbakken-innrømmelse: - Intervjuet påvirker alle i klubben

Ståle Solbakkens uttalelser om sparkingen i FC København er blitt teppedekket i Danmark. Hans erstatter erkjenner at det har vært tøffe dager for laget.

Solbakkens utblåsning mot klubben han til sammen tjente i over tolv år som trener, har siden fredag vært den store snakkisen i dansk fotball. Og det toppet seg da hele intervjuet med nordmannen ble sluppet søndag kveld.

Sportslig greide ikke FCK å stå i stormen dagen derpå. Den seiersvante klubben tapte 1-2 hjemme mot Randers. Fem av ni seriekamper har endt med null poeng.

– Hør her, det er klart jeg merker det. Det ville vært merkelig hvis spillerne ikke hadde gått og snakket om det. Alle snakker jo om det, hele veien opp igjennom klubben, sa FCKs nyansatte trener Jess Thorup, ifølge B.T. , etter mandagens flause.

– Jeg kan ikke underkjenne at alle denne viraken påvirker spillernes hoder. Det gjelder alle rundt meg. Jeg har ikke sett intervjuet, for jeg visste at det ville skape en stor virak. Jeg konsentrerer meg om å være fotballtrener, men det skjer mye i og rundt laget som jeg ikke har stor innflytelse over. Det er ergerlig, la Thorup til.

Solbakken hevder i det mye omtalte intervjuet at han fikk beskjed på telefon at han var sparket. Videre beskylder han FCK-ledelsen for å snakke usant om omstendighetene for hans avgang og for bevisst å snakke ned både ham og det han har bygd opp i den danske hovedstaden.

