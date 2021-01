Ny kraftig nedgang i smittetilfeller i Premier League

Kun åtte av virustestene som ble avgitt av spillere og støtteapparat i Premier League i forrige uke var positive. Dermed fortsetter nedgangen.

Det bekreftet ledelsen i den engelske toppserien i fotball mandag.

Tallet er gode nyheter for alle som har vært bekymret for at flere kamper kan komme til å bli utsatt som følge av nye smitteutbrudd.

Totalt 2518 personer tilhørende Premier League-klubbene ble testet for covid-19-smitte i forrige uke.

Ved nyttår ga en tilsvarende testrunde ikke mindre enn 40 positive prøver. Det førte til at flere kamper måtte utsettes. Totalt har seks kamper så langt måttet få ny dato som følge av pandemien.

Oppblomstringen i antall tilfeller for noen uker tilbake førte til at ligaledelsen innførte strengere tiltak rundt klubber og spillere. Premier League-sjef Richard Masters ba også spillerne om å skjerpe seg. Det synes å ha gitt resultater.

De åtte personene som avga positiv test i forrige uke er rutinemessig satt i isolasjon i ti dager.

(©NTB)

