Ny Lillestrøm-skuffelse: - Jeg kan ikke begripe at det går an

Lillestrøm spilte mot ti mann i nesten en hel omgang, men lyktes ikke med å beseire Raufoss på hjemmebane.

LILLESTRØM - RAUFOSS 2-2:

Lillestrøm måtte nøye seg med 2-2 og ett poeng hjemme mot Raufoss mandag, til tross for at gjestene ble redusert til ti mann tidlig i andre omgang.

Marius Alm og Gard Simenstad scoret målene for gjestene, mens Torbjørn Kallevåg og Thomas Lehne Olsen sørget for at LSK fikk med seg ett poeng.

- Kan ikke begripe at det går an

I Eurosports studio satt ekspert Joacim Jonsson og reagerte kraftig på forsvarsspillet vertene vartet opp med da Raufoss satte inn 2-1 med en spiller mindre på banen.

- Det er ingen som er i nærheten. Det er så dårlig, elendig, ræva forsvarsspill av Lillestrøm. Det er nesten fortjent at de taper når de holder på sånn. Jeg kan ikke begripe at det går an. Dette er eliteseriespillere, sa Jonsson.

Et kvarter var spilt på Åråsen da gjestene fra Raufoss ble tildelt straffespark da Kristoffer Nessø ble felt inne i LSK-boksen.

Marius Alm var sikker fra elleve meter og løftet ballen midt i mål, mens keeper Mads Hedenstad Christiansen slengte seg til høyre.

TOK LEDELSEN: Marius Alm jubler etter å ha gitt Raufoss ledelsen på Åråsen. Foto: Ørn E. Borgen (NTB scanpix)

Få minutter senere var det vertene som ble tildelt straffespark etter at Simen Rafn ble felt. Torbjørn Kallevåg var like sikker som Alm og satte ballen sikkert i hjørnet, selv om keeper Ole Kristian Lauvli gikk samme vei

Redusert til ti mann



Etter 52 minutter ble samme Lauvli utvist etter å ha meid ned Thomas Lehne Olsen langt utenfor sekstenmeteren, da LSK-spissen ble spilt fri i bakrom.

Raufoss måtte dermed spille kampens siste 38 minutter med én mann mindre. Likevel var det totningene som viste seg farligst foran mål.

Halve andre omgang var spilt da Matias Belli Moldskred fikk ballen ute på venstresiden. Han slo ballen inn til Gard Simenstad, som headet inn 1-2 på Åråsen.

Etter 86 minutters spill kom utligningen for LSK. Ballen ble rullet opp på venstre, hvor Simen Kind Mikalsen slo lavt og hardt inn foran mål til Lehne Olsen, som enkelt kunne bredside inn 2-2 i åpent mål.

Lillestrøm ligger dermed plassert på niendeplass i OBOS-ligaen, åtte poeng bak Ranheim på direkte opprykksplass.

Resultater OBOS-ligaen mandag:

HamKam – Grorud 1-1, Jerv – Tromsø 1-0, Lillestrøm – Raufoss 2-2, Sogndal – Ranheim 4-0, Strømmen – Øygarden 2-2, Ull/Kisa – Stjørdals-Blink 2-1, Åsane – Sandnes Ulf 4-1.

Spilles tirsdag: KFUM Oslo – Kongsvinger.