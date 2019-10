Ny militærmarkering fra Tyrkia-spillere under Paris-kamp, UEFA gransker

Det tyrkiske fotballandslaget risikerer straff etter nok en politisk markering under en EM-kvalkamp. Den kom underveis i 1-1-oppgjøret mot Frankrike mandag.

Det er antatt at militærhilsenen skal være ment som en støtte til tyrkiske styrker. Tyrkia har satt i gang en militær offensiv mot kurdiskkontrollerte områder i Nord-Syria.

De tyrkiske fotballspillerne er allerede under etterforskning for en lignende hendelse. Den fant sted i kampen mot Albania fredag. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) forbyr politiske markeringer i forbindelse med kamper. De to hendelsene kan føre til straff for Tyrkias fotballforbund.

Det var ikke alle tyrkiske spillere som ville være med mandag. Det oppsto en opphetet diskusjon mellom Merih Demiral og målscorer Kaan Ayhanute på banen. Sistnevnte deltok ikke i markeringen etter sin scoring.

Både Tyrkia og Frankrike har 19 poeng etter åtte kamper. De to ligger svært godt an til å få plass i neste års EM-sluttspill.

