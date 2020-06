Ny nedtur for Arsenal: Bernd Leno ut med alvorlig kneskade i tapet mot Brighton

Ny nedtur for Arsenal.

BRIGHTON - ARSENAL 2-1

Arsenal fikk en real kalddusj av Brighton på lørdag, i en kamp som kostet mer enn bare poeng.

Utskjelte Nicolas Pepe vartet opp med en nydelig scoring mot Brighton, men det holdt ikke til seier for Arsenal og Mikel Arteta, som også måtte se en av lagets store profiler forlate banen med en stygg skade.

- Det der er alvorlig

Mot Manchester City måtte Mikel Arteta se to spillere forlate banen med skade, og på lørdag ble ikke situasjonen noe bedre.

Snaue ti minutter før hvilen gikk Bernd Leno opp for å motta ballen, men landet forkjært og ble liggende på matta - skrikende av smerte.

Reprisen viste tydelig at målvakten landet med strakt ben, og det kan fort være snakk om en alvorlig kneskade for den tyske keeperen, som måtte ut på båre - heldigvis uten oksygenmaske.

UT PÅ BÅRE: Det medisinske apparatet måtte bære ut Leno, som tydelig slet med store smerter. Foto: Gareth Fuller (AP)

- Det der er en alvorlig kneskade. Du kunne se det med en gang. Kneeet hans hoppet ut - og det ser ikke bra ut for Arsenal, kommenterte Karen Carney for BBC.

- Kneet til Bernd Leno skal ikke bøyes i den retningen. Dette ser ut som en alvorlig skade, skriver Squawka News på Twitter.

Før den grusomme skadesituasjonen, var det Arsenal som var best på Amex Stadium.

Tidlig i omgangen hamret Bukayo Saka ballen i tverrliggeren, og Lacazette hadde også en god mulighet til å sende gjestene i føringen.

Men Brighton var også frempå ved et par anledninger, og spesielt Aaron Mooy var et uromoment før hvilen.

NYDELIG SCORING: Her kan Pepe bare se skuddet sitt gå rett i krysset. Foto: Richard Heathcote/nmc Po (Pa Photos)

Avgjorde på overtid

Etter pause var det Arsenal som startet omgangen best, og kom til flere gode posisjoner.

Det skulle ikke ta mer enn et drøyt kvarter før utskjelte Nicolas Pepe hamret inn en klassescoring for gjestene. Lynvingen dro seg inn fra høyrekanten, og sendte ballen i en nydelig bue over målvakten og i det lengste krysset.

Gleden skulle dog være kortvarig, for bare syv minutter senere regelrett taklet Lewis Dunk inn utligningen for Brighton, etter mye klabb og babb i feltet.

AVGJORDE: Neal Maupay avgjorde oppgjøret for Brighton på overtid. Foto: Mike Hewitt (AP)

Så skulle det eksplodere totalt på Amex Stadium.

Fem minutter på overtid avgjorde nemlig Neal Maupay kampen for Brighton, etter et strålende angrep.

Arsenal fikk aldri tid til å svare, og må dermed reise hjem til London med null poeng i sekken. For Brighton, som kjemper om overlevelse i Premier League, var dette tre uhyre viktige poeng.