Nike presenterte mandag en fotball med mange og dype riller, som skal gi en mer forutsigbar ballbane. Ballen skal blant annet brukes i Premier League.

Designet på den nye Premier League-ballen, Nike Flight, minner mer om en golfball. Den har flere og dypere riller enn de fleste andre baller, og skal ifølge Nike sørge for at det blir færre frispark og langskudd der ballen flakker uforutsigbart i lufta.

Det skal gi bedre arbeidskår både for keepere og skyttere, mener selskapet.

Ifølge Nike har den nye ballen en ballbane som er «30 prosent sannere» enn Nikes egen forgjenger.

Selskapet har jobbet med den i åtte år og testet ut 68 forskjellige versjoner. Mer enn 800 profesjonelle utøvere har deltatt i testingen.

– Alt vi gjør har røtter i vitenskapen. Her kan vi måle små forskjeller som kanskje ikke er merkbare for de fleste utøverne, men når de små forskjellene forbedres 68 ganger, blir resultatet et bemerkelsesverdig sprang i måten ballen oppfører seg på, sier Kieran Ronan, Nike-direktør for globalt utstyr.

Internasjonale medier, som Daily Mail , trekker fram den utskjelte – og av noen elskede – Jabulani-ballen fra fotball-VM i Sør-Afrika i 2010. Der Jabulani-ballen var glatt og lett ble tatt av luften, noe som resulterte i en vill ballbane, er den nye Flight-ballen den rake motsetningen.

