Ny RBK-nedtur: Sløste med sjansene mot Odd

Et trippelbytte satte fart på Rosenborg, men en god halvtime ble for lite for Trond Henriksens menn.

ODD - ROSENBORG 2-1:

RBK kom til Skien med 3-0 mot Viking i bagasjen, men fikk en ny nedtur på Skagerak Arena til tross for en sterk sluttspurt.

Odds kantspillere Kasper Lunding og Elba Rashani fant nettmaskene hver sin gang i hver sin omgang, og sørger for at laget ligger på tredjeplass i Eliteserien etter 12 serierunder.

Tapet er Rosenborgs fjerde for sesongen, og trønderne faller med det til sjetteplass på tabellen.

Laget våknet ikke skikkelig før Trond Henriksen satte innpå Emil Konradsen Ceide, Dino Islamovic og Gjermund Åsen etter 60 minutter, men da var det allerede for sent.

- Det som er bekymringsverdig for RBK er at de bruker over timen på å åpne opp et Odd-lag som var gode og ledet fortjent 2-0. De kom med en forrykende sluttspurt og skapte nok til å få det ene poenget, men det blir tre poeng til hardtarbeidende Odd, oppsummerte Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud etter kampen.

Skullerud mener det var svært stor forskjell på lagene offensivt søndag.

- I angrep mot etablert forsvar synes jeg nesten det er litt skremmende stor forskjell i en time. RBK bør kjenne på at de ikke er i nærheten av å følge opp det Odd driver med mot etablert. Det er stakkato, stillestående og manglende bevegelse, mens Odd gjør det motsatte og har god flyt i angrepsspillet sitt, er hans dom etter kampen.

Også RBK-kaptein Per Ciljan Skjelbred er enig i at hans hans lag løftet seg først etter timen spilt, da blant andre han ble tatt av banen.

- Jeg synes slutten er veldig bra og de som kom inn gjorde en veldig bra jobb. Spesielt på kantene skapte vi mye sjanser, sier han til Eurosport.

- De leker med Rosenborg!

Av de to 4-3-3-lagene var det vertene det sprutet mest av den første timen, og spesielt 2-0-scoringen etter hvilen var som tatt rett ut av den sagnomsuste læreboka med 4-3-3 på omslaget.

Ballen gikk fra den ene indreløperen til den andre, før den endte opp hos Rashani ute til venstre. Venstrekanten forsøkte lykken fra rundt 15 meter, og ballen gikk via en uheldig Erlend Dahl Reitan og utmanøvrerte Julian Faye Lund i RBK-målet.

- De leker med Rosenborg! En vakker scoring, og klassisk Odd-fotball, utbrøt Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim etter scoringen.

SLET: Torgeir Børven spilte ingen god kamp mot sine tidligere lagkamerater. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Børven slet med å prege kampen

Det var til tider dansk aften på Skagerak Arena søndag, og Rosenborgs venstrekant Carlo Holse var svært nære å sende gjestene i føringen da han forsøkte seg fra distanse etter kun et par minutter, men Odd-keeper Sondre Rossbach fikk et par fingre på ballen og holdt skuddet ute.

Etter 20 minutter var det Odds venstreback Birk Risa sin tur til å forsøke seg da han fikk ballen ute i returrommet til Rosenborg.

22-åringen dro til på halv volley, men Faye Lund var med på notene og parerte.

Parere klarte han imidlertid ikke sju minutter da en ny danske presenterte seg i Skien.

Kasper Lunding, som er på lån fra AGF, fikk ballen ute til høyre før han dro seg inn og lekkert dunket ballen i det nærmeste hjørnet.

Rosenborg slet med å skape det helt store mot et godt hjemmelag, og gjensynet med Skagerak Arena ble ikke som Torgeir Børven hadde håpet.

Han fikk heller se sin lagkamerat Dahl Reitan notere et selvmål da det smalt fra den andre kanten i Odd-laget.

Retningsforandringen etter Rashanis skudd var ikke utagbar for Faye Lund, men 21-åringen maktet uansett ikke å stokke beina da ballen forsvant i nettet til 0-2.

Børven var svært anonym i møtet med sine tidligere lagkamerater, men etter 63 minutter viste han litt av hvorfor Rosenborg lå langflate etter ham.

Et fantastisk medtak gjorde at han kom til avslutning i boksen, men den vanligvis så treffsikre spissen blåste forsøket over.

SCORET: Kasper Lunding scoret ett av Odds to mål mot RBK. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Holse-lekkerbisken

Ikke lenge etter kom imidlertid reduseringen, og igjen var det en danske i begivenhetenes sentrum.

Holse gjorde som sin landsmann Lunding, og dro seg innover fra høyre før han plasserte ballen i nettmaskene.

Scoringen gjorde at Henriksens mannskap fikk vann på mølla, og Emil Konradsen Ceide var et konstant uromoment etter at han kom inn.

Først serverte unggutten Dino Islamovic som avsluttet via Rossbach og til corner, før han selv fikk en gigantmulighet i sluttminuttene.

Avslutningen gikk imidlertid i tverrliggeren, men både Islamovic og Ceide brakte tiltrengt energi i RBK-laget utover i den andre omgangen.

I sluttminuttene var det nærmest utrolig at ikke utligningen var et faktum da Anders Trondsen kom løs ute til venstre.

Han slo ballen flatt inn mellom Rossbach og Odd-forsvaret, men Islamovic kom et tidel for sent til å skli ballen i nettet.