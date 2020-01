Ny remis for Magnus Carlsen og tidenes lengste rekke uten tap, 111 partier

Magnus Carlsen spilte remis mot Jorden van Foreest i Wijk aan Zee-turneringen tirsdag og har nå tidenes lengste rekke uten tap i langsjakk, 111 partier.

Carlsen spilte med svart mot den nederlandske hjemmefavoritten som er rangert som nummer 97 i verden. Den norske verdensmesteren kom kjapt på defensiven. Etter 28 trekk viste sjakkcomputerne at det var 41 prosents sjanse for at hvit ville vinne. Sjansen for Carlsen-seier ble beregnet til bare 3 prosent.

I typisk Carlsen-stil gikk det ikke lang tid før det så langt bedre ut for 29-åringen fra Lommedalen. Bare to trekk senere var Foreests vinnersjanser redusert til 17 prosent.

Stillingen jevnet seg etter hvert helt ut, og i sluttspillet var Carlsen nærmest å vippe partiet i sin favør, men det endte med remis etter 45 trekk.

Carlsen har spilt remis i alle de fire første rundene av årets Wijk aan Zee-turnering. Mandag gjorde han det mot amerikanske Jeffery Xiong, og dermed tangerte han rekorden til den russiske stormesteren Sergej Tiviakov. Han satte sin rekord tilbake i 2005.

Tirsdag var det 532 dager siden Carlsens forrige tap i langsjakk. Det skjedde mot Shakhriyar Mamedyarov 31. juli 2018.

Magnus Carlsen regner selv at han spilte sitt 109. parti uten tap tirsdag. Han tar ikke med to kamper han har spilt mot nordmenn for klubben sin, Offerspill.

Tiviakovs rekke inneholdt flere partier mot spillere på lavere nivå. For mange satte Carlsen rekord da han i oktober i fjor spilte sitt 101. parti uten tap. Ding Liren hadde den internasjonalt anerkjente rekorden med 100 partier på rad uten tap.

