Ny remis for presset Carlsen i sjakk-VM

Med hvite brikker gikk Magnus Carlsen offensivt ut, men måtte til slutt kjempe hardt for remis i sjakk-VMs sjette parti. Stillingen er 3-3 etter seks remis.

Carlsen skaffet seg tidlig et lite overtak, men amerikaneren stilte derimot opp et solid forsvar og tok gradvis over initiativet. Han satte Carlsen under et voldsomt press, men nordmannen holdt unna og kunne pustet lettet ut etter VMs sjette strake remis. Spillerne inngikk remis etter 80 trekk og seks og en halv time spilt.

– Fra rundt trekk 22 til tidskontrollen gjorde jeg mange feil. Jeg vil ikke gå inn på det, for jeg misset så mange ting, sa Carlsen på pressekonferansen etter partiet.

– Jeg følte at jeg kjempet for remis.

På spørsmål om svart er den nye hvit, svarte Caruana: – Det var en rekke med tilfeldigheter som gjorde at jeg endte opp med å ha muligheter til å vinne.

– Stillingen min var kanskje litt dårligere i starten, men det var det, sa Caruana.

– En fantastisk redning for vår mann, sa Torstein Bae i NRKs studio etter partiet.

Åpnet best

Med hvite brikker åpnet Carlsen med kongebonden. Caruana svarte med et russisk forsvar, men Carlsen virket godt forberedt og svarte raskt på trekkene til amerikaneren.

Carlsen gikk for dronningbytte i det 8. trekket, og ifølge flere eksperter er man da allerede i sluttspillet. Carlsen har selv antydet at det sjette og sjuende partiet ville være gylne muligheter i dette VM. Det var tydelig at tittelholderen var ute etter mer enn remis i sitt tredje parti med hvite brikker.

Caruana forsvarte seg godt, men brukte lang tid.

– Det er en ganske jevn stilling, men Magnus har den type stilling han liker, sa stormester Daniel King til NRK etter 18 trekk.

Kjempetrøbbel

På et tidspunkt var tidsforskjellen snaue 30 minutter. Før de nådde tidskontrollen på førti trekk, begynte stillingen å se veldig remis-aktig ut. Så kjempet andremann på FIDEs rankingliste seg til et overtak og satte Carlsen under et voldsomt press.

Caruana styrte kampen derfra og ut, og Carlsen var tydelig ubekvem. Seier var ikke lenger en mulighet for nordmannen som måtte kjempe for remis.

Etter seks og en halv time og 80 trekk ble imidlertid spillerne enige om remis. Dermed står det 3-3 etter halvspilt VM.

Begge har spilt solid med svarte brikker så langt, og det har ikke syntes å være noen stor fordel å spille med hvite.

Hvite brikker igjen

Lørdag er hviledag, og parti sju spilles søndag. Også da har Carlsen hvite brikker.

VM spilles over tolv partier. Dermed vil førstemann til 6,5 poeng bli verdensmester i langsjakk.

Carlsen har vunnet de siste tre VM. I 2016 vant han mot Sergej Karjakin, og i både 2013 og 2014 slo han indiske Viswanathan Anand.

I 2016 endte de sju første partiene med remis, før Karjakin vant i det 8. partiet. Deretter vant Carlsen det 10. partiet og tok seieren etter omspill.

