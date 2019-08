Ny seier, og Arsenal kan ha funnet gull

Spanjolen Dani Ceballos var kampens store spiller da Arsenal dro til med 2-1-seier hjemme over Burnley i Premier League.

23-åringen har spilt seg inn Arsenal-fansens hjerter i rakettfart. Han er utlånt fra Real Madrid, og mot Burnley imponerte unggutten stort. Han var høyt og lavt og var involvert i det aller meste som hjemmelaget foretok seg.

Ceballos var nest sist på ballen da Arsenal gikk opp til 1-0 etter 12 minutters spill. Alexandre Lacazette hadde en god mulighet på hodet rett før scoringen, men da reddet Burnleys gode keeper Nick Pope. Minutter senere viste franskmannen Lacazette sin sterke fysikk i forkant av målet. Han holdt på ballen tross hardt press og avsluttet med å sende ballen mellom beina på Pope og i mål.

Lacazette har vært involvert i 28 mål på 36 kamper for Arsenal på hjemmebane (21 mål og sju assists).

Ikke siste gang

Man kunne lukte at det ikke ville bli siste gang at Dani Cabellos var nest sist på ballen denne sesongen da Arsenal scoret. Spanjolen fikk 27 minutter i 1-0-seieren over Newcastle, og mot Burnley fikk han hjemmedebuten fra start i serien. Midtbanespilleren har stor arbeidskapasitet og blir helt sikkert en nyttig tilvekst for klubben fra Nord-London.

Det kan også landsmannen David Luiz bli. Midtstopperen debuterte for Arsenal med tre poeng lørdag.

19 minutter ut i 2. omgang var det igjen Cabellos som la opp til målet, men selve scoringen var det målmaskinen Pierre-Emerick Aubameyang som sto for. Fjorårets toppscorer i Premier League var nådeløs da han dro seg fri og sendte ballen velrettet i hjørnet forbi Pope i Burnley-buret. Den franskfødte gaboneren gjorde sitt andre PL-mål for sesongen.

Murbrekker

I mellomtiden hadde Burnley ikke helt ufortjent utlignet til 1-1. Burnley er en vrien motstander og spilte lenge en bra kamp mot Arsenal. To minutter før pause kom utligningen. En flott angrep endte opp hos murbrekkeren Ashley Barnes, og Burnleys kanskje viktigste og beste spiller klarte å få ballen over streken fra en presset situasjonen langt inne i 16-meteren. Burnley var det førende laget i deler av 1. omgang. Scoringen til Barnes var den 12. i Premier League i kalenderåret 2019.

I 2. omgang var Arsenal klart best og tok tre fortjente poeng. For første gang på ti år har Arsenal vunnet de to første kampene i en Premier League-sesong.

Det blir verre neste helg. Da venter Liverpool borte på Anfield.

(©NTB)