Ny Sevilla-jakt på «såpeoperaen» Sander Berge

Sevilla har gjenansatt sin suksessrike sportsdirektør Ramón «Monchi» Rodríguez Verdejo. Sander Berge skal være en av hans yndlinger.

Det er den Sevilla-baserte sportsavisen Estadio Deportivo (ED) som nok en gang bruker mye plass på en mulig Berge-handel. Der dras igjen 15 millioner euro (145 millioner kroner) opp som en sannsynlig overgangssum om Berge velger Sevilla.

Men ED utelukker ikke en budkrig og melder at Tottenham og italienske Inter skal være interessert. Sistnevnte har akkurat ansatt Antonio Conte som trener.

Skulle en Premier League-klubb komme på banen og få ja fra Berge, er det trolig at han smadrer den norske overgangsrekorden. Den innehas av Tore André Flo (fra Chelsea til Rangers i 2000) og Mohamed Elyounoussi (fra Basel til Southampton i fjor) og ligger på cirka 190 millioner kroner.

Berge vil trolig kunne gi Genk rundt 225 millioner kroner. Det er nær ni ganger så mye som Genk betalte til Vålerenga i desember 2016.

I mai skrev ED at situasjonen rundt Sevilla og Berge var som en langdryg «spansk TV-såpeopera». Det er over to år siden Sevilla begynte å se ekstra nøye på 21-åringen.

Berge-fan

Sevilla hentet nylig hjem sin legendariske sportsdirektør Monchi fra Roma. Han var to år i Italia. Nå tror Sevilla-fansen at hans blikk for unge spillere igjen skal skape funn.

Ifølge ED var Monchi svært interessert i å hente Berge til Roma, men det lot seg ikke gjøre. Nå skal nordmannen være svært høyt oppe på Monchis prioriteringsliste.

– Jeg er åpen for alle muligheter. Jeg har et godt team rundt meg med familie og agenter som drøfter det som passer best for meg. Så får vi se hva vi ender opp med, sa Berge til NTB forrige uke.

Sevilla får ny trener i sommer. Julen Lopetegui ble sparket to ganger (Spanias landslag og Real Madrid) på få måneder i fjor, men nå skal han lede Andalusias beste fotballklubb.

Etterskudd

Norge har to poeng på tre kamper i EM-kvalifiseringen. Mot Færøyene mandag forventer alle seier. De to andre kampene i gruppen er Spania – Sverige og Romania – Malta.

Det er ikke usannsynlig at kriseløsningen André Hansen spiller fra start som keeper for Norge. Sten Grytebust sto over søndagstreningen på grunn av murring i et kne.

Landslagssjef Lars Lagerbäck har en nesten ufravikelig regel. Den sier at spillere som ikke er med på den siste økta før kamp, ikke spiller fra start.

