Ny sjef for Zahid på Kypros – britisk managerveteran tar over

Mick McCarthy (62) tar over jobben som manager for Ghayas Zahid og APOEL Nikosia – to år etter sin siste jobb i klubbfotballen.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Klubben selv bekrefter signeringen på Twitter. Hans avtale strekker seg til mai 2022, melder SkySports. McCarthy har stått uten jobb siden han forlot sin rolle på det irske landslaget i april. APOEL har vunnet den kypriotiske ligaen hele 28 ganger, men har åpnet inneværende sesong svakt. Det har kun blitt to seirer på de seks første ligakampene. Den offensive midtbanespilleren Zahid har vært i APOEL siden 2017. I løpet av den perioden har han vært på et utlån til Panathinaikos. Zahid er for øvrig lagkamerat med tidligere Rosenborg-kaptein Mike Jensen. McCarthy startet sin trenerkarriere i 1992 og har blant annet vært i Sunderland og Wolverhampton. (©NTB)