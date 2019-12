Ny skade for City-forsvarer

Skadeproblemene i forsvaret er ikke over for Manchester City-manager Josep Guardiola. Tirsdag måtte en lårskadd John Stones stå over trening.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

City spiller bortekamp mot Dinamo Zagreb i mesterligaen onsdag, og tirsdagens trening foregikk uten et knippe sentrale spillere. Den viktige midtstopperen Stones så ut til å pådra seg en lårskade i lørdagens 1-2-tap mot byrival Manchester United, og han ble byttet ut etter en snau times spill. City skriver på sitt nettsted at Stones ikke trente tirsdag, men opplyser ikke hvor alvorlig eller langvarig skaden er. Stones var også ute med skade i fem uker i september og oktober. Hans stopperkollega Aymeric Laporte er i tillegg langtidsskadd, så manager Guardiola har sitt å stri med foran det hektiske juleprogrammet i Premier League. Også stjernespissen Sergio Agüero, som er på vei tilbake fra skade, og midtbanemannen David Silva sto over tirsdagens trening. City kan hvile spillere mot Zagreb ettersom laget allerede har vunnet sin pulje i mesterligaen. Det ligger an til at ungguttene Taylor Harwood-Bellis og Eric Garcia kan få spilletid, ettersom de også var med på tirsdagens trening. Kommende søndag spiller City bortekamp mot Arsenal i serien. (©NTB)

Reklame Alt du trenger å vite om forbrukslån