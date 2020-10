Ny skade på nøkkelspiller da Liverpool slo Midtjylland

Liverpool sikret seg tre nye poeng i Champions League, men skadeproblemene i forsvar forverret seg i møtet med danskene.

LIVERPOOL - FC MIDTJYLLAND 2-0:

Liverpool-manager Jürgen Klopp hvilte flere av sine beste spillere fra start da danske Midtjylland ble slått 2-0 i Champions League på Anfield tirsdag.

Diogo Jota og innbytter Mohamed Salah scoret Liverpools mål i en kamp der Merseyside-laget neppe tar med seg veldig mye mer enn de tre poengene.

Klopp: - Det siste vi trengte

Det reservepregede Liverpool-angrepet slet nemlig lenge med å skape noe som helst mot sine danske gjester, og på toppen av det hele måtte vikarierende midtstopper Fabinho ut med en strekkskade.

Det likte naturligvis Jurgen Kloppe svært dårlig.

- Å miste Fabinho var det siste vi trengte nå. Det er selvsagt ikke bra. Han kjente det i hamstringen. Han sa at han kunne spilt videre, men han kunne ikke sprinte, så han må scannes, sa Klopp til BT Sports.

MISTET ENDA EN MIDTSTOPPER: Fabinho vikarierer som midtstopper i Virgil van Dijk og Joel Matips fravær. Nå er også Fabinho skadet, må Jurgen Klopp konstatere. Foto: Peter Powell (AP)

Klopp mener imidlertid at Jordan Henderson, som ble byttet ut ved pause, skal være klar for helgens møte med West Ham. Han er også full av lovord om Midtjylland.

- Det var en vanskelig og hektisk kamp. Respekt til Midtjylland og presspillet de kom med. De var fantastiske og har min største respekt, sa Klopp.

Klopp raste



Allerede før tre minutters spill, var Anders Dreyer nær ved å sjokkere den regjerende engelske seriemesteren. 22-åringen ble imidlertid stoppet av keeper Alisson Becker etter å ha blitt spilt alene gjennom.

Liverpool slet med å skape noe som helst i den første omgangen og etter en snau halvtime måtte Fabinho kaste inn håndkleet etter å ha pådratt seg noe som lignet en strekk. Brasilianeren som vikarierer for skadde Virgil van Dijk og Joel Matip, ble erstattet av unggutten Rhys James.

Like etterpå gikk Jens Cajuste knallhardt til verks mot Jordan Henderson og sørget dermed for danskenes tredje gule kort allerede etter 32 minutter. Da reagerte Klopp voldsomt mot FCM-trener Brian Priske og danskenes benk om jublet for aggresiviteten danskene viste i duellspillet.

Tyskeren gikk bort til Priske, immiterte danskenes feiring og ga klar beskjed om at at han ikke syntes det var i orden.

Mané og Salah fikk en halvtime

Henderson kom ikke ut til andre omgang og ble erstattet av Gini Wijnaldum. Det er usikkert om Liverpool-kapteinen måtte ut grunnet skade.

Etter 55 minutter kom den forløsende scoringen for hjemmelaget, da Trent Alexander-Arnold ble spilt fri på kant, dyttet ballen videre til Jota, som på åpent mål kunne sette inn 1-0.

1-0: Digo Jota fikk en grei jobb med å sette inn ledermålet i åpent mål etter et flott Liverpool-angrep. Foto: Michael Regan (AP)

Etter en times spill ble også Mohamed Salah og Sadio Mané sendt inn på banen, mens Takumi Minamino og Divock Origi gikk ut. Duoen kan på ingen måte sies å ha tatt godt vare på den sjeldne muligheten de fikk til å spille fra start.

På overtid fikk Salah æren av å fastsette sluttresultatet til 2-0 etter at han selv ble felt av Paulinho.

I den andre kampen i Gruppe D spilte Atalanta og Ajax uavgjort 2-2.