Ny skuffelse for Solskjær og United som tapte mot West Ham

Andrij Jarmolenko og Aaron Cresswell scoret målene for hjemmelaget på London Stadium.

WEST HAM - MANCHESTER UNITED 2-0

Det ble en skuffende ettermiddag for Manchester United, som måtte se at vertskapet fra West Ham juble for alle tre poengene. Manuel Pellegrinis gutter vant 2-0 på London Stadium.

Den første scoringen kom like før pause da den ukrainske stjernespilleren Andrij Jarmolenko overlistet David de Gea. Like før full tid fikk også Aaron Cresswell være med på festen da han skrudde inn 2-0 på et frispark.

I SkySports-studio satt tidligere Manchester United-trener José Mourinho, mannen som mistet jobben til fordel for Ole Gunnar Solskjær, og ble spurt hva han mente at United manglet:

- Akkurat nå, så mangler de alt. Noen ganger så misforstår spillere. Når forsvarslinja er lav og kompakt, så skal du ha gode forhold til å presse ballen. Her er det ikke noe press, sa Mourinho.

Nok et skår i gleden for Manchester United er at Marcus Rashford måtte av banen med skade. Dermed er alle Uniteds spisser ute med skade eller sykdom. Før kampen hadde både Anthony Martial og Mason Greenwood meldt forfall for United.

- Det er en liten katastrofe for Solskjær og Manchester United, utbrøt TV 2-kommentator Peder Mørtvedt, mens bildene rullet over av Rashford som måtte av banen.

- Må vise mer enn dette

United-legende, og SkySports-ekspert, Gary Neville fyrte løs mot United underveis i sendingen på den britiske TV-kanalen:

- Du ser på hva de har brukt over de siste seks eller syv årene, og det er rundt 900 millioner pund (rundt 10,7 milliarder norske kroner). Det er litt mindre enn Manchester City. Og dette er det de har endt opp med? Det er utrolig. 900 millioner pund er veldig mye penger å bruke til å ikke ha en spiss, tordnet det fra Neville.

- Jeg sier det igjen .. de har brukt nesten 900 millioner pund. Du må spørre deg selv hvor mye penger Manchester United må bruke for å komme tilbake til det nivået de ønsker å være.

I TV 2s studio var Brede Hangeland tydelig på at Solskjær snart kan begynne å kjenne på presset:

- Hvis du skal få to overgangsvinduer til, så må du vise mer enn dette. Det er det ingen tvil om. Han holder ikke ett, to, tre overgangsvinduer til, dersom prestasjonene er så svake som dette, sa Hangeland.

Petter Myhre var uenig i at det burde brenne under føttene på Solskjær:

- Jeg mener det er galskap om han ikke får flere vinduer til å få dette på rett kjøl igjen. Tony Pulis sa at man først få resultater og så gjøre endringer. Han må ha vesentlig bedre resultater for å endre, men alle som ser engelsk ser at de ikke har godt nok lag til å henge med, sa Myhre i TV 2-studioet.

Tapet for Manchester United betyr at de ramler ned til syvendeplass i Premier League etter seks kamper spilt av denne sesongen. De står allerede med to tap, samt to seire og to uavgjort.

For West Ham sin del, så er tilværelsen langt mer positiv. Manuel Pellegrinis gutter ligger nemlig på fjerdeplass etter en imponerende start på årets sesong. De står likt på poeng med Leicester, som innehar tredjeplassen.

Sjansefattig

Det var Manchester United som hadde mye ball i starten av omgangen på London Stadium, men til tross for dette så slet Ole Gunnar Solskjærs lag med å spille seg til de store sjansene.

I det 15. minutt fikk Nemanja Matic muligheten til å hamre til fra distanse, men serberens skudd ble enkelt avverget av polske Lukasz Fabianski i West Ham-buret.

Det var nedover langs høyresiden det aller meste skjedde for West Ham tidlig i oppgjøret, og duoen Andrij Jarmolenko og Felipe Anderson så ut til å potensielt kunne gjøre det til en sur ettermiddag for Solskjærs gutter.

Brasilianeren fant sin ukrainske lagkamerat etter drøyt 20 minutter spilt av oppgjøret, men hans skudd ble holdt i fast grep av United-keeper David de Gea.

RÅDVILT: Det ville seg ikke for Ole Gunnar Solskjær og assistent Mike Phelan mot West Ham. Foto: Andrew Couldridge (Reuters)

Som nevnt, så gikk det lang tid mellom de virkelige sjansene i London. I det 36. minutt vartet spanske Pablo Fornals opp med en frekk frisparkvariant da han slo på en åpen Mark Noble utenfor boksen.

West Hams midtbanekriger ladet kanonen, men fikk bare halvveis klem på ballen. Dermed rullet forsøket inn til De Gea nok en gang.

Like før pause skulle De Gea uansett være sjanseløs da Noble, Anderson og Jarmolenko alle involverte seg i angrepet som startet nedover langs høyresiden til West Ham.

Noble fant Anderson, som igjen flikket Jarmolenko fri inne i boksen. Ukrainerens lave skudd var godt, og De Gea kunne bare se ballen suse inn i nettmaskene i målet bak ham.

Manchester United rakk ikke å svare før dommer Anthony Taylor blåste av for pause. Det var hjemmelaget West Ham som ledet 1-0 etter de første 45 minuttene på London Stadium.

Rashford må av

Allerede i det 48. minutt burde United ha utlignet da Andreas Pereira kom til en god innleggsposisjon, og fikk banket ballen inn i boksen. På bakerste stolpe ventet Juan Mata, som på merkverdig vis ikke klarte å sette ballen i mål.

United fortsatte å jobbe seg nærmere West Ham-målet, og i det 57. minutt var det igjen Pereira som fikk spilt inn Mata. Spanjolen dyttet videre til Scott McTominay, men Fabianski hadde få problemer med å stoppe skottens forsøk.

Vondt skulle bli verre for United i det 60. minutt da Marcus Rashford holdt seg til lysken, og til slutt måtte byttes ut. Han ble erstattet av Jesse Lingard.

MÅTTE AV: Marcus Rashford måtte byttes ut med skade. Foto: Leila Coker (AP)

Like etter var det West Ham som øynet sjansen for å finne veien til nettmaskene da Anderson ble spilt fri ute på venstrekanten. Brassen skjøt fra kloss hold, og denne gangen stod De Gea i veien.

Harry Maguire burde ha scoret sitt første mål for United da han vant i lufta, fikk headet ned til McTominay som igjen la til rette for den engelske stopperen. Forsøket gikk rett på keeper Fabianski.

United forsøkte å trykke på for flere store muligheter, men det ville seg ikke utover i omgangen. West Ham hadde en god mulighet da venstreback Aaron Cresswell fikk sjansen til å dunke til på frispark kvarteret før slutt. Ballen suste over De Geas mål.

Daniel James ble spilt fint igjennom for United i det 78. minutt, men Fabianski var kjapt ute og fikk avverget. Lingard hadde muligheten til å vippe ballen i det åpne målet, men før han rakk å vende skuddet på mål fikk Jarmolenko sklidd ballen unna.

Cresswell fikk enda en sjanse i det 84. minutt etter at West Ham på ny vant frispark. Og denne gangen skulle alt stemme. Han hamret til, og selv om De Gea fikk en hånd på ballen så seilet forsøket inn i nettet til 2-0 for hjemmelaget.

Det ble en bekmørk ettermiddag i London for Solskjær og hans lag, som til slutt måtte se West Ham sikre seg alle de tre poengene. «The Hammers» slo Solskjærs gutter 2-0.