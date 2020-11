Ny skuffelse for Sørløth: Byttet ut til pause da Leipzig snublet

Alexander Sørloth ble byttet ut til pause i 1-1-kampen mot Eintracht Frankfurt. Trønderens danske erstatter sikret uavgjort med en drømmescoring av de sjeldne.

Den norske landslagsspissen startet for annen gang siden overgangen fra Trabzonspor, men var blek i første omgang og ble erstattet midtveis av sin skandinaviske spisskollega Yussuf Poulsen.

Da hadde nettopp Aymen Barkok sendt Frankfurt i føringen. Marokkaneren snek seg foran Leipzig-backen Angeliño etter sløvt forsvarsspill og dunket inn ledelsen for hjemmelaget på iskaldt vis.

Men det skulle ikke gå lang tid før Poulsen, Angeliño og suksesstreneren Julian Nagelsmann fikk sin hevn. For kun elleve minutter ut i annenomgangen fant venstrebacken den danske Sørloth-erstatteren med et utsøkt innlegg, og Poulsen flikket ballen opp i lengste hjørne, via krysstangen, og bak en sjanseløs Kevin Trapp i Frankfurt-buret.

Nærmest seiersmålet var Poulsen like før slutt da han snek seg foran på bakre stolpe, men danskens forsøk ble avverget av Trapp. Dermed endte oppgjøret 1-1.

