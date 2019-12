Ny smell for Arsenal - tapte hjemme mot Brighton

Det vil seg ikke for Arsenal, selv ikke etter at Unai Emery har forlatt Nord-London.

ARSENAL - BRIGHTON 1-2:

Sparkingen av Unai Emery har ikke gitt noe umiddelbart positivt utslag for Arsenal.

Fredrik Ljungberg, som har fått det midlertidige ansvaret på Emirates, lyktes ikke med å slå Norwich i sin første kamp, og torsdag ble det 1-2-tap hjemme mot Brighton.

Adam Webster og Neal Maupay scoret målene for gjestene, mens Alexandre Lacazette scoret Arsenals mål.

Ljungberg: - Mangler selvtillit

Ljungberg la ikke skjul på sin skuffelse da han snakket med BBC etter kampslutt.

- Det er tøft. Vi møtte ikke opp til første omgang, jobbet ikke hardt nok og ville ikke spille. Du kan ikke starte slik. I andre omgang hadde vi et ord med i laget, men vi mangler selvtillit. Vi ga dem 45 minutter på vår egen hjemmebane. Jeg må jobbe med det og få selvtilliten tilbake i gutta, sa Ljungberg.

Den tidligere Arsenal-stopperen Matthew Upson er skremt over det som nå skjer i gamleklubben.

- Dette er ikke noe som kan løses med det første. De slår alle rekordene med negativt fortegn. Det er en katastrofal kamp og et katastofalt resultat for Arsenal, kommenterte Upson på BBC etter kampslutt.

Brighton førende før pause

Gjestene var det førende laget i den første omgangen, og Arsenal var heldige som ikke lå under med flere mål da lagene gikk inn til pause.

Før Graham Potters menn tok ledelsen var nemlig både Davy Pröpper og Neal Maupay farlig frampå, uten tellende resultat.

36 minuter var spilt da Brighton fikk hull på byllen. Etter en corner falt ballen ned hos Aaron Connolly, som ikke maktet å komme til avslutning.

I stedet pirket Sokratis borti ballen, slik at den spratt perfekt til Adam Webster, som fikk plassert inn 0-1 i hjørnet bak Bernd Leno.

Hevet seg etter pause, men så ...



Fredrik Ljungberg så at noe måtte gjøres og ved pause valgte han å ta Joe Willock av banen, til fordel for Nicolas Pepé.

Vertene kom ut til den andre omgangen med mer intensitet i spillet sitt og fikk betalt på en corner etter 50 minutters spill. Mesut Özils presise hjørnespark fra høyre fant hodet til Alexandre Lacazette, som stusset inn 1-1 via stolpen.

Midtveis i den andre omgangen trodde David Luiz at han hadde sendt Arsenal i ledelsen da han banket inn et frispark fra Özil på hel volley, men reprisene viste at brasilianeren var i klar offisde-posisjon, og VAR annullerte målet.

MATHCVINNER: Neal Maupay jubler foran Brighton-fansen etter å ha satt inn 1-2. Foto: Pa Photos / Adam Davy

I stedet smalt det i motsatt ende av banen ti minutter før slutt.

Aaron Mooy dro seg fri på venstre siden og la ballen inn til Maupay, som headet inn 1-2 for Brighton.

Arsenal ligger dermed på tiendeplass i Premier League etter 15 serierunder, mens Brighton klatrer opp på 13. plass.

Mandag reiser Fredrik Ljungberg og hans menn til London Stadium i jakten på tre poeng mot West Ham.

I den andre Premier League-kampen torsdag tok Newcastle en sterk 2-0-seier borte mot Sheffield United. Allan Saint-Maximin og Jonjo Shelvey scoret målene for The Magpies.