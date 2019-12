Ny smell for «slagsekken» Gladbach, serieledelsen glapp

Borussia Mönchengladbach måtte tåle en ny smell tre dager etter at laget røk ut av europaligaen. Med 1-2-tap for Wolfsburg glapp serieledelsen i Bundesliga.

Gladbach tapte med samme sifre hjemme mot tyrkiske Basaksehir torsdag og forsvant dermed ut av europaligaen. Laget hadde en mulighet til å reise seg søndag. Seier over Wolfsburg ville holdt til å sørge for at RB Leipzig fikk bare et døgn på tabelltopp, men i stedet ble det nytt tap.

Avgjørelsen falt først på overtid, da Max Arnold fikk drømmetreff på volley i returrommet etter en svak klarering.

– Det er veldig skuffende, selv om jeg visste at denne dagen ville komme. Laget mitt behandles som en slagsekk i en boksehall, Alle hamrer løs på oss, sa trener Marco Rose bittert.

– Vi har besvart alle spørsmål som er stilt oss i sju-åtte uker, men denne uken har vi måttet tåle to bitre resultater, og nå sier folk at vi ikke er gode nok.

Ikke siden september hadde et annet lag enn Borussia Mönchengladbach toppet tabellen etter avsluttet serierunde, men nå er det to poeng opp til RB Leipzig, som lørdag vant 3-0 over Fortuna Düsseldorf.

Wolfsburg startet best og tok ledelsen ved Xaver Schlager i det 13. minutt, men Breel Embolo utlignet bare to minutter senere.

Det utviklet seg til en tøff batalje der dommeren måtte dele ut seks gule kort. 42 sekunder på overtid kom det avgjørende målet som løftet hjemmelaget til 8.-plass.

I helgens siste kamp vant Schalke 1-0 over Eintracht Frankfurt og klatret forbi Bayern München til den viktige fjerdeplassen. Benito Raman scoret målet i en kamp der vertene hadde god kontroll selv om laget avsluttet med ti mann etter at keeper Alexander Nübel ble utvist i det 66. minutt.

Schalke er fem poeng bak Leipzig, ett bak tredjeplasserte Borussia Dortmund og ett foran Bayern München.

