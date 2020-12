Ny spiller inn i Norges EM-tropp

Landslagsledelsen foretar en endring i målvaktsteamet.

Katrine Lunde kommer inn i troppen og er klar for møtet mot Romania mandag kveld, skriver Håndballforbundet i en pressemelding.

Det blir hennes 300. seniorlandskamp. Vipers-målvakten erstatter Emily Stang Sando.

Det er Emily Stang Sando og Rikke Granlund som har voktet buret til det norske laget i de første kampene i EM.

Lunde var ikke tatt ut blant de mest aktuelle 20 spillerne, men hun stilte seg til disposisjon etter at hun mistet et ufødt barn for noen uker siden.

Karoline Dyhre Breivang har flest landskamper med 305. Det tangerer Lunde om hun er med i resten av EM.

Silje Solberg kom til Danmark lørdag, og det er ventet at hun blir spilleklar i løpet av noen dager. I så fall kan det gå mot at det blir henne og Lunde som avslutter EM som keepere for Norge.

Thorir Hergeirsson vil uttale seg om keeperbyttet senere i dag.

Norge har vunnet sine to første kamper i mesterskapet og er gullfavoritt nummer én. Norge møter Romania mandag kveld klokken 20.30.

