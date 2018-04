Ny sponsoravtale kan skape Northug-hodebry

Norges Skiforbund har vendt tommelen ned for en sponsoravtale med Coop. Det kan få betydning for Petter Northug.

Northug har i flere år hatt en privat sponsoravtale med nettopp Coop. Den har skapt utfordringer i forholdet til Norges Skiforbund, som har sittet på en avtale med konkurrenten Norgesgruppen.

Nylig meldte TV 2 at Norges Skiforbund var i forhandlinger med Coop om en sponsoravtale. Styret i handelskjedens skal for bare få dager siden ha behandlet og sagt ja til en ferdigforhandlet avtale med forbundet.

Fredag bekreftet imidlertid administrasjons- og markedssjef Espen Bjervig i skiforbundet at langrennskomiteen at det likevel ikke blir noen Coop-avtale. VG var først ut med å omtale saken.

– Vi har hatt forhandlinger med Coop gjennom vinteren. De har vært profesjonelle og ryddige, men det ble ikke noen avtale. Langrennskomiteen besluttet etter en helhetsvurdering at de ikke ønsket å sluttføre en avtale med Coop, sier Bjervig til avisen.

Treårig avtale

I stedet forlenges nå samarbeidet med Norgesgruppen. I en pressemelding opplyser skiforbundet at en ny treårsavtale er inngått og signert. Avtalen gjelder alle elitelandslagene i langrenn.

Det er neppe gode nyheter for Petter Northug og hans støttespillere. Langrennsstjernen skal være på vei inn på landslaget igjen foran den kommende VM-sesongen.

Dersom skiforbundet hadde inngått samarbeid med Coop, kunne trolig også Northug beholdt sin avtale med handelskjeden. Det synes nå umulig, dersom han skal tilbake på landslaget.

– Coop som hovedsponsor for landslaget vil være supert, og er selvsagt en viktig brikke dersom Petter skulle velge en landslagsretur, sa Northug-rådgiver Are Sørum Langås til TV 2 i helgen.

Positive signaler

Velger Northug likevel å vende tilbake til landslaget foran neste sesong, må han trolig vende sin mangeårige støttespiller ryggen. I Norges Skiforbund har man nemlig vært tydelige på at trønderen ikke kan regne med å få spesialbehandling denne gangen.

Tidligere har Northug fått en landslagsavtale som har åpnet for at han kunne profilere Coop i sommerhalvåret, for deretter å stille seg til disposisjon for skiforbundets samarbeidspartnere ved sesongstart.

Fredag gjentar markeds- og administrasjonssjef Espen Bjervig overfor VG at det blir uaktuelt å fortsette med den typen praksis.

– Vedtaket i skistyret sier at det ikke er mulig lenger, sier han.

Usikker framtid

Northug og hans støttespillere har vært hemmelighetsfulle med hensyn til hvor veien går videre for langrennsstjernen. I forbindelse med NM i Alta nylig signaliserte samtidig hovedpersonen overfor NRK at dialogen med landslagsledelsen er positiv.

Northug skal samtidig ha vært i samtaler med Coop om en videreføring av samarbeidet.

(©NTB)

