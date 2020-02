Ny spurtskuffelse for Kristoff, to nordmenn topp fem

Alexander Kristoff var med og spurtet om seieren, men hadde ikke nok sprut i beina. Han ble nummer fire, mens Daniel Hoelgaard endte på 5.-plass.

Gotzon Martin, Aleksandr Grigorev og Tiago Antunes var i brudd i store deler av etappen, men trioen ble hentet inn med drøye 20 kilometer igjen. Dermed var det duket for massespurt etter litt over fem timer på sykkelsetet.

Der var det Cees Bol som var sterkest og vant. Kristoff nådde ikke helt opp og ble nummer fire, som på onsdagens etappe.

– Jeg ble passert av to ryttere på slutten, så følte jeg fikk litt lite ut av posisjoneringen. Men beina var kraftløste i spurten og da ble det som det ble. Fikk bedre hjelp av laget i dag så det var positivt. Skuffa over at jeg ikke hadde mer kraft i beina, for jeg har følt meg ganske sterk i de andre spurtene jeg har kjørt i år, forteller han til procycling.no.

Daniel Hoelgaard fra Uno-X endte på plassen bak Kristoff. Han syklet et meget godt ritt.

– Jeg er fornøyd med alt frem til de to siste svingene. Jeg mister hodet litt og gjør to store tabber, som koster meg mye krefter og tre posisjoner. Men ellers gjør laget en fantastisk jobb. Jeg må også tenke på hvor få spurter jeg har kjørt de siste fire årene, og ut ifra det bør jeg være fornøyd, sier Hoelgaard til procycling.

For Kristoff gjør 4.-plassen at han fortsatt jakter sesongens første triumf. Torsdag endte Kristoff langt bak i den andre etappen.

Rittet avsluttes søndag med en tempoetappe.

