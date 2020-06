Ny studie: Kommentatorspråket er raseskjevt

Fotballkommentatorer trekker oftere fram hvite spilleres intelligens enn mørkhudede. Den engelske spillerforeningen ønsker økt bevissthet rundt temaet.

Studien er utført av det danske forskningsfirmaet RunRepeat i samarbeid med PFA (fagforeningen for fotballspillere i Storbritannia).

Det danske studiet så nærmere på 80 fotballkamper i toppdivisjonene i England, Italia, Spania og Frankrike. De analyserte 2073 uttalelser fra kringkastere i land som England, USA og Canada.

– For å møte den reelle virkningen av strukturell rasisme, må vi erkjenne og ta for oss rasemessige skjevheter. Denne studien viser en tydelig skjevhet i hvordan vi beskriver ferdighetene til fotballspillere basert på deres hudfarge, sier Jason Lee i PFA.

Omtale av intelligens

Et av hovedfunnene handler om måten europeiske fotballkommentatorer omtaler spillernes intelligens. Når en spiller får ros for sin intelligens, tilfaller den hvite fotballspillere i 63 prosent av tilfellene, hevdet studiet. På den andre siden var 63 prosent av kritikken mot spilleres intelligens rettet mot mørkhudede spillere.

– Kommentatorer er med på å forme oppfatningen vår av hver enkelt spiller, sier Lee.

Funnene forteller også at kommentatorene var omtrent sju ganger mer sannsynlig til å snakke om en mørkhudet spiller i forbindelse med styrke, og tre ganger mer sannsynlig å omtale en mørk spiller som rask.

Ønsker bevissthet

PFA ønsker at medieorganisasjoner skal gi opplæring om ubevisste raseskjevheter til medarbeiderne sine.

– Når du spiller fotball, og noen maler et bilde av deg som mektig, rask og aggressiv, og sier at det er gode egenskaper å ha – men samtidig sier at du ikke er flittig, intelligent og kreativ, er ikke det den rette terminologien å bruke, sier Lee.

– Hvis du fortsetter å stigmatisere folk på denne måten, hvordan skal denne idrettsutøveren gå fra fotballbanen til å bli tatt seriøst som trener, manager eller være i en annen maktposisjon? spør Lee.

