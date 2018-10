Ny tilskuer truffet av golfball

Under en uke etter at en kvinnelig tilskuer ble truffet i hodet av en golfball under Ryder Cup, led en ny publikummer samme skjebne på europatouren i Skottland.

Det var regjerende mester Tyrrell Hatton som var uheldig med slaget på hull 15 under torsdagens runde i Links-mesterskapet. Tilskueren ble truffet midt i pannen og fikk et svært synlig merke etter ballen.

Kvinnen ble behandlet på stedet før hun ble fraktet med en golfbil til det medisinske senteret tilhørende St. Andrews-banen.

Hendelsen skjedde knappe uken etter at Brooks Koepkas utslag traff en tilskuer under Ryder Cup utenfor Paris. Hun mistet synet på det ene øyet som følge uhellet og har uttalt at hun vurderer å gå til søksmål mot arrangøren.

