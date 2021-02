Ny Tottenham-nedtur: - Jeg synes synd på Mourinho

Rio Ferdinand reagerer etter at Tottenham gikk på nytt tap.

Se høydepunkter fra nimålskampen mellom Everton og Tottenham under!

London-klubben er inne i en vanskelig periode og sent onsdag kveld ble Tottenham Hotspur slått ut av den tradisjonsrike FA-cupen etter ekstraomganger mot Everton på Goodison Park.

Spurs spilte til tider god offensiv fotball, men individuelle feil gjorde at Everton maktet å score hele fem ganger mot Tottenham.

Tidligere England- og United-stopper Rio Ferdinand fulgte kampen for engelske BT Sport.

Han reagerer på det igjen er individuelle tabber som gjør at det rakner for London-laget.

- Jeg synes faktisk litt synd på Mourinho, sier Ferdinand.

- For mange feil



Eksperten viser til at Mourinho har endret tilnærming til de siste kampene, men får likevel kampene ødelagt av svake håndteringer og tabber fra enkeltspillere.

- Som manager så kan du forberede deg så mye du vil til hver eneste kamp, men sånne individuelle feil dreper deg. Derfor synes jeg synd på ham, for det ødelegger planen som han har jobbet med hele uken, forklarer Ferdinand.

Den tidligere stopperkjempen mener at feilene hos Spurs dukker opp som følge av kvaliteten på spillerne.

- Det er for mange som for ofte gjør feil. Det gjør at de ofte må jage et resultat.

- De kan aldri se på seg selv som et lag som kontinuerlig skal utfordre om titler før de har luket bort de feilene, sier Ferdinand.

Skuffet Mourinho

De defensive tabbene ble naturligvis et tema på pressekonferansen etter onsdagens cupoppgjør på Goodison Park, men Spurs-trener Jose Mourinho var ikke veldig interessert i å snakke om det som kostet laget seieren.

- Vi spilte utrolig bra med ballen. Vi skapte umiddelbart sjanser fra første minutter. Vi var kreative og dynamiske, sier Mourinho.

- Ikke tving meg til å snakke for mye om de defensive feilene vi gjorde, for de er åpenbare og jeg er ikke komfortabel med å snakke om det, forteller portugiseren.

Spurs-treneren tar imidlertid med seg at spillerne hans viste mot ved å komme tilbake gang på gang etter å ha ligget under, men til slutt var det altså Everton som kunne juble for avansement etter god og effektiv angrepsfotball fra Carlo Ancelottis menn.

