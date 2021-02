Ny tung skadesmell for Liverpool – Matip ute resten av sesongen

Liverpool bekrefter mandag at midtstopperen Joel Matip ikke blir å se mer på banen denne sesongen.

Matip er dermed den siste i rekken av skadeproblemer i forsvarsrekka til de regjerende Premier League-mesterne.

Det er en båndskade i ankelen som koster 29-åringen resten av sesongen. Matip fikk en smell i Premier League-møtet med Tottenham sist torsdag.

Liverpool har allerede midtstopperne Joe Gomez og Virgil van Dijk ute med langtidsskader.

– Dessverre har vi funnet ut at Joel blir ute resten av sesongen. Men han blir klar til oppkjøringen til neste sesong, sier manager Jürgen Klopp til klubbens nettsider.

Tyskeren innrømmer samtidig at belastningen trolig har blitt for stor på Matip, og at det påvirket midtstopperen.

Mandag forsterket Liverpool stallen med midtstopperne Ben Davies og Ozan Kabak. Det gir Klopp flere alternativer i tiden som kommer.

(©NTB)

