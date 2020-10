Ny video viser United-stjernenes diskusjon i det ydmykende tapet: - Bisart

Marcus Rashford og Harry Maguire var tydelig uenige om det som skjedde da Anthony Martial ble utvist mot Tottenham.

Manchester United ble ydmyket og slått 1-6 av Tottenham på Old Trafford forrige helg, mye takket være at Anthony Martial ble utvist allerede etter 28 minutter.

Nå har en ny video, filmet fra bak målet der Martial og Tottenhams Erik Lamela havnet i klinsj, blitt lekket i sosiale medier.

Videoen viser at Marcus Rashford stiller spørsmål rundt hvorfor Lamela ikke blir utvist for sin deltakelse i bråket.

Det var nemlig Lamela som først var oppe med armen i ansiktet på Martial, før han fikk et klaps i ansiktet tilbake.

Rashford blir imidlertid raskt satt på plass av sin egen kaptein Harry Maguire, som ikke er interessert i å diskutere situasjonen, etter at VAR har bestemt seg.

- Bisart

Slik er samtalen mellom United-stjernene:

Rashford: «Ingenting for den albuen?»

Dommer Anthony Taylor går så bort til Lamela og gir argentineren gult kort.»

Rashford: «Hvorfor? Det gjør jo det samme?»

Maguire: «Det er ikke voldelig opptreden. De har sjekket det.»

Rashford: «Han slår ham med albuen.»

Maguire: «De har sjekket det, og det er ikke det.»

Daily Mail er blant de britiske avisene som har omtalt diskusjonen, og avisen mener det er bisart at Manchester Uniteds kaptein forsvarer dommeravgjørelsen overfor sin egen lagkamerat.

Solskjær slaktet Lamela

Etter kampen fikk Martial ros av Ole Gunnar Solskjær, for at han ikke gikk i bakken, slik Lamela gjorde.

- Godt gjort, Anthony, at du ikke gikk ned for å lure dommeren til å sende Lamela av banen. Han la også armen sin på Anthony ansikt og hals. Selvfølgelig, Anthony vet at han ikke skal oppføre seg sånn, men kom igjen! Du kan ikke legge deg ned sånn. Det er en vist. Han står oppe i fem sekunder før han legger seg, sa Solskjær på pressekonferansen etter kampen.

- Hvis det var sønnen min som gjorde det, hadde han levd på brød og vann i to uker. Det er ikke slik jeg vil at mine spillere skal oppføre seg, sa Solskjær videre.

Neste oppgave for Manchester United blir nå bortemøtet med Newcastle 17. oktober. Deretter venter PSG i Champions League tre dager senere.