Ny virtuell Formel 1-seier for Leclerc

Ferrari-fører Charles Leclerc tok søndag sin annen strake seier i den virtuelle VM-serien i Formel 1 da han styrte bilen først over mål i Kinas Grand Prix.

22-åringen fra Monaco, med to ordentlige Formel 1-seirer på merittlista, hadde aldri spilt videoutgaven av Formel 1 før denne måneden, men nå har han satt konkurrentene på plass to ganger på rad. Han henviste Alex Albon og Formel 2-fører Zhou Guanyu til de neste plassene.

– Jeg er skuffet over at Charles tok seieren, så nå er det tilbake til tegnebrettet. Det er ikke det samme som ekte racing, men det får tiden til å gå mens vi venter, kommenterte Albon.

Det virkelige VM-løpet i Shanghai skulle vært kjørt søndag, men det ble avlyst allerede i februar.

Det er ikke bare racerførere som får være med i de virtuelle VM-rundene. Fotballspilleren Ciro Immobile ble nummer 17 og golfspilleren Ian Poulter nummer 18.

Også andre motorsportserier avholder virtuelle løp i mangel av ekte vare. Lørdag tok Simon Pagenaud sin annen indycarseier på rad, mens William Byron søndag tok sin annen strake Nascar-seier.

I Nascar ble løpet denne gang gjennomført uten skandaler, en uke etter at Kyle Larson fikk sparken i laget sitt etter å ha brukt et rasistisk uttrykk under et virtuelt løp. Hendelsen kan ifølge AP koste ham over 100 millioner kroner i inntekter.

Det nærmeste man kom en skandale søndag var da Matt DiBenedetto og Ryan Preece havnet i twitterkrangel etter at de to ganger krasjet med hverandre. DiBenedetto ba om Preeces adresse så han kunne komme hjem til ham og slåss.

