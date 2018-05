Nyankommet tsjekker senket Russland

Russland hadde 20-0 på sine tre første kamper i ishockey-VM. Torsdag kom det første baklengsmålet, og til slutt også det første tapet.

Nyankomne David Pastrnak, som reiste til VM etter at Boston Bruins ble slått ut av NHL-sluttspillet, satte inn 4-3-målet etter 3.23 minutters spill i forlengningen. Det var hans annet mål i kampen.

Russland hadde holdt nullen i 194.41 VM-minutter da David Krejci sprakk den i første periode. Dmitrij Jaskin scoret også for Tsjekkia, som fortsatt ikke har vunnet en kamp i ordinær tid under VM. Laget har tre topoengere og et tap mot Sverige.

Russlands første poengtap betyr at Sverige topper København-gruppen alene etter sine fire strake trepoengere.

I samme gruppe vant Slovakia 3-1 over Frankrike og har dermed den viktige fjerdeplassen ett poeng foran Tsjekkia når alle lag har spilt fire kamper.

I Norges gruppe måtte USA slite uventet for å beseire Latvia. Cam Atkinson satte inn 3-2-målet etter 1.23 minutts spill i forlengningen.

Uvis Balinskis og Andris Dzerins vendte tidligere 0-1 til 2-1-ledelse for Latvia, som fikk med seg ett viktig poeng i kampen for kvartfinaleplass. Chris Kreider og Colin White scoret de første målene for USA.

Latvia holder 4.-plassen etter fire av sju runder i gruppespillet, ett poeng foran Danmark og Tyskland, tre foran Norge.

USA og Canada har begge 10 poeng på tabelltopp. USA har vunnet alle sine fire kamper, men to av dem etter forlengning eller straffeslag. Laget slo Canada på straffer i åpningskampen.

Finland er poenget bak etter sitt sjokktap mot Danmark.

(©NTB)

Mest sett siste uken