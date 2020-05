Nye bannere mot Ola Brynhildsen: - Det er nok nå

Stabæks daglige leder Jon Tunold mener «Ultras Stabæk» nå har fått fram poenget etter å ha gjennomført en ny markering mot påtroppende Molde-spiller Ola Brynhildsen.

Det sier han til Nettavisen etter at han ble møtt av tre nye bannere da han ankom klubbens treningsanlegg tirsdag morgen.

Det var Eurosport som først omtalte saken.

Bannere med påskriften «#20 GRISK OG GRÅ», «EN FOR ALLE ALLE FOR EN! OLA FOR OLA» og «#8 LOJAL OG BLAA» var hengt opp tirsdag morgen, og kommer i kjølvannet av at Ole Brynhildsen mandag ble klar for Molde.

Natt til mandag hadde samme ultras-gruppering vært hjemme hos moren til Brynhildsen og hengt opp et Judas-banner.

- Nå føler jeg at det er nok

Den regjerende seriemesteren trenger ikke å betale noen ordinær overgangssum for 21-åringen, noe som har falt Stabæk-fansen tungt for brystet.

Unggutten selv omtalte banneret som «guttestreker» overfor Nettavisen, mens Bjørnar Posse Sandboe, styreleder i Stabæk Support, mente det «symboliserer en del berettiget sinne hos folk nå».

I løpet av natten hadde Stabæk-sympatisører vært på ferde igjen, men Tunold forteller at bannerne på treningsanlegget ble fjernet før noen i det hele knapt hadde sett dem.

- Det var vel ingen som så dem, bortsett fra vi som kom på jobb på kontoret, sier han til Nettavisen og opplyser at Brynhildsen og resten av Stabæk-troppen ikke skulle trene før klokken 12 tirsdag.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Ola Brynhildsen om de nye bannerne, men han har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

NADDERUD: Slik så det ut på Stabæks treningsanlegg tirsdag morgen. Foto: Foto: Tipser

Tunold reagerte mandag på at Stabæk-fans hadde tatt seg inn på eiendommen til Brynhildsen, og understreker tirsdag at han synes det er bedre med bannere på klubbens treningsanlegg enn hos Brynhildsens mor.

Han har likevel et håp om at Stabæk-grupperingen nå har fått fram sitt budskap og lar det være med det.

- Nå føler jeg disse supporterne har fått sagt hva de mener, og slik er det jo blant supportere. Men nå føler jeg at det er nok. Det er ikke vits å dra det noe videre, sier han og påpeker at han har bedre ring å gjøre enn å klippe ned bannere på banen.

- Jeg håper de er ferdige med det nå, sier han.

Han forteller at han ikke har snakket med Ola Brynhildsen selv tirsdag, men tror stortalentet takler situasjonen bra.

- Han har skjønt poenget til supporterne, og så går han nok videre. Han må tåle dette, og det er ting som alle spillere opplever i løpet av karrieren, så det må man takle. Og så får vi prøve å støtte ham så godt det lar seg gjøre, som vi skal gjøre med en ansatt i klubben.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Stabæk Supports styreleder Bjørnar Posse Sandboe tirsdag. Han har hittil ikke besvart våre henvendelser.

HENGTE OPP DETTE: Ultras Stabæk var på besøk hos familien Brynhildsen natt til mandag. Foto: Privat (med tillatelse)

Mathisen: - Et stort tap for Stabæk

Brynhildsen skal ha vært ønsket av Molde lenge, men de regjerende seriemesterne skal ha fått flere bud avslått av Stabæk.

Ettersom Brynhildsens kontrakt går ut denne sommeren, går han dermed gratis til Erling Moes mannskap.

Stabæk blir kun sittende igjen med utdanningskompensajon.

- Det er selvfølgelig et stort tap for Stabæk. Ola Brynhildsen er en av deres beste spillere som har tatt store steg, og som jeg tror kommer til å ta nye steg de neste årene, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til Nettavisen.

Han er klar på at Brynhildsen er i sin fulle rett til å gå ut sin kontraktstid i Stabæk for deretter å gå til Molde, men er klar over at det setter følelsene i sving hos selgende klubbs supportere.

FOTBALLEKSPERT: Jesper Mathisen. Foto: Tv 2 Daniel Sannum Lauten (TV 2)

Likevel var han ikke nevneverdig imponert over måten de valgte å markere det mandag.

- Å henge opp noe på en garasje hvor Ola Brynhildsens familie bor synes jeg ikke noe særlig om, det må jeg si. De kan godt uttrykke sin mening, men det kan de også gjøre på veldig mange andre måter, forteller han.

Han tror imidlertid ikke kritikken går alt for langt inn på hovedpersonen selv.

- Jeg tror ikke Brynhildsen mister nattesøvnen verken av dét banneret eller det som henger på Nadderud. Han lever nok greit med dette og har nok sterke folk rundt seg.

Overgangen gjør at Molde-laget styrker seg etter fjorårets seriegull. Mathisen tror overgangen kan bli et springbrett for Brynhildsen, som har aldersbestemte landskamper opp til Norge U21.

- Brynhildsen hadde vært en kjempesignering for alle norske klubber, inkludert Molde og Rosenborg, så at Molde fikk kloa i ham var sterkt.

Fotballeksperten poengterer også at Brynhildsens agent Jim Solbakken har god erfaring med å få spillere til Molde, og deretter videre ut i Europa.

- Og det er selvfølgelig også planen med Ola Brynhildsen. Når han har herjet for Molde i en sesong eller to, og gjør han det bra og holder seg skadefri, så ser vi ham i en annen liga i løpet av ikke alt for lang tid, tror jeg.

