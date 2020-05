Nye koronaregler får Neville til å reagere: - Det er tull!

Premier Leagues plan om å be klubbene om å ha en egen trener som overvåker kroppskontakt mellom spillerne høster ikke akkurat applaus.

Forslaget er bare ett av flere når «Project Restart» går inn i andre fase neste uke.

The Sun og Mirror skriver at britiske myndigheter nå har gitt tillatelse til at klubber og utøvere kan gå i gang med kontakttrening under fase to, men at Premier League nå er i ferd med å utarbeide deres egne sett med retningslinjer i forbindelse med fasen.

De retningslinjene innebærer ifølge avisene at PL-klubbene anbefales å ha en dedikert Covid 19-trener som overvåker kroppskontakt mellom spillerne.

For mens klubbene i fase to vil kunne gjenoppta kontakttrening, vil det skje i svært begrensede og kontrollerte former.

Mirror og The Sun skriver at koronatreneren vil utarbeide risikovurdering når det kommer til treningsøvelser, og at klubbene vil bli bedt om å begrense antall innkast.

I tillegg skal ett medlem av støtteapparatet ha ansvar for overtreksvester, baller og kjegler for å unngå at flere mennesker skal ta på treningsutstyret.

PÅ VENT: PL-sesongen er fortsatt på vent som følge av koronaviruset. Foto: James Warwick (Pa Photos)

Les også: Ekspertene spår: Dette blir sommerens villeste fotballoverganger (+)

- Tull

Forslaget om å overvåke kontakt mellom spillerne imponerer ikke Sky Sports-ekspert Gary Neville.

- Vi så Jadon Sancho som feiret med sine lagkamerater. Mye handler om instinkt i fotball, sier han.

- Jeg vil si det avhenger av spilleren. En ting er hvordan Jamie Redknapp pleide å spille. Han ville alltid se etter rom, og ønsket ikke kontakt med andre spillere fordi han beveget seg i ledige rom for å få ballen, sier den tidligere Manchester United-spilleren.

Han mener imidlertid at de skisserte koronareglene gjør det nærmest umulig for andre typer spillere å utøve sitt yrke på best mulig måte.

- Jeg oppsøkte for eksempel spillere konstant, selv uten at de hadde ballen. Jeg ønsket å vite hvor motstanderen min var, og hendene mine var på ham hele tiden. Jeg ville ta på ham, og sette albuen i ham. Jeg ønsket den kontakten.

Neville mener derfor det vil være svært kunstig å sette begrensninger på spillerne nå som kontakttrening etter hvert blir lovlig igjen.

- Det avhenger av spilleren, og posisjonen. Så ideen om å ha en covid-trener er egentlig tull. Vi har sett kamper i Tyskland de siste ukene, og forsvarerne markerer fortsatt veldig tett på cornere. Vi har sett spillere ta hånda rundt folk - det er bare fotball, det er naturlig. Jeg skjønner ikke dette.

PUNKTER: Gary Neville har tidligere foreslått flere punkter for å kunne fullføre sesongen i England. Foto: James Wilson (Pa Photos)

Bundesliga i gang

Fotballen er fortsatt satt på vent i de fleste store ligaene, men tyske Bundesliga har gjenopptatt sesongen - foran tomme tribuner.

Neville poengterer at spillerne i Tyskland markert og vært i kontakt med motspillere underveis i kampene som vanlig, og mener man kun bør gjenoppta sesongen i England når det virkelig er trygt.

- Min bekymring med tanke på omstarten av sesongen handler om de motstridende meldingene mellom industriene - om det er trygt å spille fotball, mener jeg det bør være trygt å gjøre alle mulige ting på en fotballbane.

I fotballen har man en streng smittevernprotokoll, og Premier League-klubbene har i henhold til den drevet gruppetrening en uke allerede, med sosial distanse og uten duellspill.

Ligaen skal tirsdag holde samtaler med klubbkapteinene og representanter for spillerforeningen (PFA) og managerforeningen (LMA) om videre opptrapping.

Onsdag avholder Premier League-klubben deretter et videomøte der det skal stemmes over hvorvidt man fra torsdag skal få trappe opp treningen til å omfatte duellspill.

Et nytt møte torsdag skal ta opp veien videre i planleggingen av kampaktivitet. Da kan bruk av nøytrale baner igjen bli gjenstand for diskusjon.