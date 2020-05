Nye Premier League-klubber negative til spill på nøytrale baner - kan ødelegge ligaens planer

Tidligere var det bare de seks bunnlagene i Premier League som var imot planene om å starte opp igjen på nøytrale baner. Nå er to nye klubber negative.

Det melder den britiske avisen The Telegraph.

Tidligere har britiske medier skrevet at 14 av de 20 klubbene i Premier League skal være positivt innstilt til planen om å starte opp igjen, og at bare de seks nederste lagene på tabellen skal angivelig være imot planen om kamper på nøytrale baner.

Nå er det mulig at bunnlagene får støtte av to nye lag.

«Project Restart»

Premier Leagues planer, kalt «Project Restart», går ut på å få spille de resterende 92 kampene av sesongen 2019/20 for tomme tribuner på åtte-ti forskjellige, nøytrale baner. På mandag skal klubbene ha et nytt møte for å diskutere gjenopptakelse av sesongen.

I kjølvannet av nyheten om at nok en spiller på Brighton har blitt smittet av koronaviruset lørdag, skriver nå den engelske avisen at bunnlagene har fått med seg to nye klubber som er skeptiske til «Project Restart».

Premier League krever nemlig støtte fra to tredeler av klubbene (14 klubber) for å gjøre regelendringer.

