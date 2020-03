Nye supporterprotester i tysk fotball skaper reaksjoner

Supporterprotestene fortsetter i tysk fotball etter lørdagens markering fra Bayern München-fansen.

Lørdagens Bundesliga-oppgjør mellom Hoffenheim og Bayern München vekket oppsikt etter at Bayern-supporterne rullet ut bannere på tribunen med påskriften «sønn av en h**e». Beskjeden var rettet mot Hoffenheims eier Dietmar Hopp og DFB (Det tyske fotballforbundet).

I tysk fotball er det tradisjon for at klubbenes medlemmer skal ha minst 51 prosent eierskap i klubbene. «Regelen» er kjent som 50+1 og skal hindre at supporterne mister innflytelse i klubbene.

LES OGSÅ: Vanvittige scener: Stjernene sluttet å spille da de så hva fansen gjorde

Hopp har imidlertid gått bort fra dette i Hoffenheim og har fått tillatelse av forbundet om et større privat eierskap, noe han i flere år har måttet tåle mye kritikk fra tyske fotballfans.

HYLLET AV BEGGE LAG: Dietmar Hopp mottok applaus og støtte fra begge lags spillere og ledere etter kampen lørdag. Foto: Daniel Roland (AFP)

«Ytringsfriheten blir angrepet»

I tillegg til at aksjonen fra Bayerns supportere var en markering mot Hopp, var den også rettet mot DFB for deres reaksjoner mot tyske fotballfans. Forbundet har benyttet seg av kollektiv avstraffelse og har blant annet gitt tillatelse til Hopp om å identifisere og utestenge Dortmund-supportere for å synge sanger mot hans eierskap i tysk fotball.

Dette skal ifølge flere være gnisten som har fått situasjonen til å ta fyr, slik at fan-grupperinger fra flere klubber i tysk fotball har sluttet seg til askjonene.

LES OGSÅ: Overgangsrykter live

I søndagens kamp mellom Union Berlin og Wolfsburg skjedde det igjen. Kampen ble stoppet i nærmere 15 minutter etter at hjemmesupporterne viste frem bannere med lignende innhold som i Hoffenheim lørdag.

De viste også frem bannere med påskriften «ytringsfriheten blir angrepet» og «vi er imot at fans blir sensurert og kollektivt straffet».

Tidligere landslagsspiller, ekspert på tysk fotball og nåværende Viasport-reporter, Jan Åge Fjørtoft, er en av dem som reagerer på Union Berlin-supporterens aksjoner.

- Så hva har vi lært av gårsdagens aksjoner i Hoffenheim? INGENTING, fordi her skjer det igjen, skriver Fjørtoft på Twitter.

IKKE ENIG I FREMGANGSMÅTEN: Jan Åge Fjørtoft følger tysk fotball tett. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)





Vekker oppsikt

Reaksjonene rundt ytringsfrihet på tribunene har vekket oppsikt i tysk fotball den siste tiden. Ifølge flere supportergrupperinger er aksjonene like mye knyttet til retten å ytre seg.

En stor «ultras-gruppering» blant Bayern Munchens alternative supportere publiserte blant annet en uttalelse søndag.

Der peker de på at de sterke ordene de bruker om Dietmar Hopp er et virkemiddel for å få oppmerksomhet rundt en viktig sak.

- Du må ikke anerkjenne ordene, men det var ikke noe annet alternativ for oss, ettersom dette er den eneste måten å få den nødvendige oppmerksomheten på, skriver Südkurve Munchen.

Les hele uttalelsen (på engelsk) her:

Fotballforbundet i Tyskland har iverksatt en reaksjonsprotokoll der steg én brytes hvis fansen viser kritiske bannere, mens nivå tre innebærer at kampen stopper hvis protestene fortsetter.

MARKERTE SEG: Slik så bortetribunen ut i lørdagens kamp mellom Hoffenheim og Bayern München. Foto: Tom Weller (AP)

Flere har reagert kraftig på at Hertha Berlin-spiller Jordan Torunarigha ble utvist etter at han reagerte på rasistiske tilrop han skal ha fått mot seg under en kamp mot Schalke i februar.

Torunarigha endte i tumulter med Schalke-trener David Wagner underveis i ekstraomgangene av cupkampen. Han skal ha informert sin egen trener om rasismen etter ordinær tid, før ekstraomgangene satte igang.

Kampen ble ikke stoppet.

Flere undrer seg nå over reaksjonsmåten til DFB og den ulike tilnærmingen til ytringsfrihet og kritiske bannere, sammelignet med hvordan de forholder seg til rasisme.

Kampen mellom Union Berlin og Wolfsburg søndag endte 2-2.