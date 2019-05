Nye trepoengere for MLS-duoen Skjelvik og Diomande

Adama Diomande og Los Angeles FC innkasserte en ny seier med 4-2 mot Montreal, mens Jørgen Skjelvik og LA Galaxy avsluttet tapsrekken ved å slå Orlando 1-0.

Diomande og LAFC har så langt hatt en kjempesesong og innkasserte sin tiende seier på femten kamper natt til lørdag.

Den norske spissen ble byttet på stillingen 4-0 etter 65 minutter, men klarte ikke å finne nettmaskene på eget gress. Selv om gjestene reduserte to ganger takket være et selvmål og straffespark, var ledelsen til Diomande & Co. aldri truet.

Los Angeles FC har så langt tatt flest poeng i årets MLS.

Verre har det gått for byrival LA Galaxy den siste tiden. Etter fire strake tap klarte hvittrøyene å snu trenden borte mot Orlando. Selv om vertene fra Florida dominerte kampen, kapret Jonathan dos Santos alle poengene for Galaxy med kampens eneste scoring etter 20 minutter.

Jørgen Skjelvik spilte som vanlig hele kampen for California-laget. Det gjorde ikke lagets superstjerne Zlatan Ibrahimovic, som sonet den siste av to kampers karantene etter å ha tatt nakkegrep på New York-keeper Sean Johnson 11. mai.

Galaxy ligger elleve poeng bak byrival LAFC, men har én kamp mindre spilt.

