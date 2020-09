Nye Vålerenga-tall gleder sjefen: - Det er heftig

Etter en katastrofal høstsesong i 2019 valgte Vålerenga å tydeliggjøre sin videre satsing. Det har ifølge klubbens ledelse vist seg å være svært vellykket.

VALLE (Nettavisen): Søndag tok Vålerenga en knusende 5-1-seier hjemme mot Brann på Intility Arena. Med seieren ligger Oslo-klubben kun fem poeng bak Molde på sølvplass før lagene møtes lørdag.

Etter det som karakteriseres som en godkjent første halvdel av sesongen, ønsker Vålerenga nå å unngå en gjentakelse av høsten 2019. Da gikk de hele 12 kamper uten seier, før de slo nettopp forrige helgs motstander Brann 1-0 i starten av november.

Lørdag venter serietoer Molde for Vålerenga. De kommer rett fra avansement i Champions League-kvalifiseringen mot Qarabaq og blir en virkelig test for Oslo-laget.

På kontorene på Valle er ledelsen fornøyd med hvordan ting har utviklet seg i klubben de siste ti månedene. Nettavisen satt seg ned med de to toppsjefene på Valle for å gå i dybden på hva de tenker om utviklingen i Vålerenga det siste året.

- Vi presenterte nylig noen tall fra de første 15 kampene i år sammenlignet med i fjor. Da har vi gått fra 17 til 43 prosent spilletid på egenutviklede spillere. Det er heftig og viser at vi har bra troverdighet rundt den tydeliggjøringen vi gjorde i vinter, sier daglig leder Erik Espeseth til Nettavisen.

FORNØYD DAGLIG LEDER: Erik Espeseth er fornøyd med Vålerengas utvikling den første halvdelen av sesongen. Foto: VIF Fotball

- For lite tydelige

Laget har hatt ganske like resultater i første halvdel av sesongen i fjor og i år. Den store forskjellen, ligger ifølge Espeseth, på punktet som viser at de har gjort det med en betydelig økning i spilletid hos egenutviklede spillere.

- Snittalderen har gått ned, noe som viser at det går an og det er veldig motiverende, slår Espeseth fast.

En spiller som har bidratt sterkt til den positive statistikken er 19 år gamle Osame Sahraoui. Han kom til Vålerenga som 13-åring fra Hauketo syd i Oslo.

Stortalentet med marokkanske foreldre har spilt 15 kamper og nærmer seg 1000 spilte minutter hittil denne sesongen.

Mot Brann var han sammen med Vidar Örn Kjartansson totalt dominerende i Vålerengas nedsabling av bergenserne. Sahraoui noterte seg for to scoringer og to målgivende pasninger, før han ble byttet ut like etter pause.

Til tross for at trener Dag-Eilev Fagermo har vært tydelig på at han må jobbe med laget for å skape utvikling og vinnerkultur, har han allerede rukket å sette sitt preg.

- Det vi alle er enige om nå, og har en erkjennelse om, er at det har vært for lite kontinuitet. Det har vært for stor utskiftning av spillere. Rett og slett for mange inn og ut. Nå er utviklingsløpet at vi skal gi våre egne spillere sjansen over tid og la dem feile, sier Espeseth om hvordan klubben tenker.

- Var ikke godt nok

Etter fjorårets bom på overgangsmarkedet, eksemplifisert ved danske Pierre Kanstrup og spissen Mayron George, har Vålerenga i sommer skapt stor entusiasme blant egne fans.

Ved signeringene av Henrik Bjørdal og den gamle helten Kjartansson, virker Vålerenga så langt å ha truffet bra med sine investeringer.

- Vi trenger noen inspirasjonskilder som kan trekke de unge videre, det tror vi er en vellykket formel. Korte låneavtaler kommer vi til å se mindre av enn tidligere. Om vi ser på de to som ble hentet inn i fjor høst, så var ikke han ene godt nok motivert og han andre var ikke i god nok form før mot slutten.

- Det blir feil og er noe sportslig ledelse har erkjent at ikke var godt nok, sier Espeseth om klubbens handlinger på markedet i år kontra i fjor.

- Var det for dårlig bakgrunnssjekk i fjor eller var det mer tilfeldigheter?

- Det bruker vi ikke tid på å spekulere for mye i. Vi tar med oss lærdommen og ser på hvordan ting ser ut i dag. Det er et tilbakelagt kapittel, men vi er enige om at det ikke var et godt nok stykke arbeid, sier han og fortsetter.

- Om vi har to spillere som står likt i med tanke på kvalitet så vil det være liten tvil om at vi i dag vil velge å gå for en lokal variant istedenfor å hente en på lån, fastslår han.

TRAFF PÅ FØRSTE FORSØK: Dag-Eilev Fagermo (t.v) var strålende fornøyd med Vidar Örn Kjartanssons debut mot Brann søndag. Foto: Berit Roald (NTB)

Scouting

Etter at Vålerenga i vinter avsluttet samarbeidet med sjefsspeider Lars Tjærnås, løste de også opp sin store satsing på et scoutingnettverk de hadde bygget opp de siste årene.

Klubben gjorde en tydeliggjøring om å satse enda mer på lokale talenter fra nærområdene rundt Oslo.

Sportssjef Jørgen Ingebrigtsen forklarer at klubben tidligere holdt oversikt over potensielle forsterkninger i store deler av Norden, der Øst- og Sør-Norge fikk mest oppmerksomhet. I tillegg holdt de til en viss grad også oversikt over Europa generelt.

Nærområdene rundt hovedstaden er klubben fremdeles svært opptatt av å ha full oversikt over.

- Vi kommer fortsatt til å være veldig virksomme på hva som skjer i dette området. Det vil være en gjeng som opererer og får med seg alt, men nå har det vært stille i lang tid på grunn av koronasituasjonen. Vi skal få på plass en ny utviklingsleder i klubben først, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

GOD KONTROLL: Jørgen Ingebrigtsen skuer utover Vålerenga-treningen forrige uke.

Torsdag bekreftet Vålerenga at de har ansatt tidligere Tromsø-spiller Thomas Hafstad som klubbens nye utviklingsleder. Han ble headhuntet til jobben og danket ut over 300 søker.

Nettavisen vet at jobben var svært ettertraktet og at det blant annet skal ha vært rundt 90 søkere kun fra Portugal som ønsket seg stillingen.

Hafstad vil få i oppgave å lede det som av NTF (Norsk Toppfotball red.anm) klassifiseres som Norges beste akademi.

NY MANN: Thomas Hafstad er ansatt som nye utviklingsleder i Vålerenga. Den tidligere Tromsø-spilleren vil få en viktig rolle i klubbens talentarbeid. Foto: (VIF Fotball)

Ingebrigtsen forklarer videre at det etter Fagermo sin inntreden i trenerstolen har blitt «mindre behov for å ha like god oversikt og kontroll utenfor Stor-Oslo-området».

- Det er gitt av preferansene fra klubbens nye hovedtrener. Det kan jo godt hende at disse forandrer seg når det i fremtiden kommer en ny hovedtrener. Da må man kanskje re-etablere rutinene, men scoutingverktøyet er fremdeles det samme som tidligere.

- Vi skulle egentlig ikke legge scoutingen i resten av Skandinavia på is, men så kom korona. Vi har ikke tatt opp igjen den tråden enda, men når vi får inn en ny utviklingsleder i klubben skal jeg og denne personen få satt opp hvilke områder i Stor-Oslo som skal prioriteres. Vi skal også få på plass om vi skal bruke noe kapasitet og ressurser på å se utenfor dette, forklarer Ingebrigtsen.

- Vi må prestere nå

I søndagens kamp mot Brann gjorde Kjartansson comeback for Vålerenga. Islendingen viste at han blir en umiddelbar forsterkning for klubben.

- Hvordan passer Vidar inn strategien dere har lagt, Espeseth?

- Vidar er jo Vålerenga-gutt. Han er kanskje den som har høstet størst og mest positiv oppmerksomhet i den siste delen av klubbens historie. Vi kan ikke bare ha 18-19-20-åringer som er egenutviklet. Vi må ha noen som går foran og har erfaring som kan overføres til de yngre. Når vi kom i posisjon til å hente tilbake selveste «Ørnen», så tror vi alle at det inspirerer alle. Noen sånne er en del av strategien vi har, sier han.

Espeseth er tydelig på å påpeke at en klubb som Vålerenga ikke bare kan leve av å utvikle.

- Vi er klubben fra Oslo, fra hovedstaden, som må prestere nå. Vi er tydelige på at vi skal være en klubb som skal utvikle og selge til større ligaer, men vi må brette den litt til siden og si «oppi der er Vålerenga». De skal prestere her og skape resultater her før de går ut. Det kan være at vi har vært for lite tydelige på det i vår egen kommunikasjon. Det kan jeg sikkert ta meg selv på også. Vi skal utvikle spillere som skal skape resultater i Vålerenga, for så og gå videre.

TO LOKALE GUTTER: Aron Dønnum og Christian Borchgrevink i aksjon. Foto: Fredrik Hagen (NTB)

Denne sesongen har lokale spillere som Christian Borchgrevink, Ivan Näsberg, Kristoffer Klaesson, Aron Dønnum og nevnte Osame Sahraoui spilt tilnærmet fast på laget.

Ifølge klubbens toppsjef har det hele tiden ligget i strategien, men han innrømmer at han selv og klubben ikke har vært tydelige nok på at spillerne skal lykkes i Oslo.

- Vi skal ikke utvikle bare for å selge, det er heller ikke slik at vi bruker det som en unnskyldning for at vi ikke har prestert. Jeg har aldri brukt for eksempel salget av Ejuke som en unnskylding for at vi ikke lyktes i fjor høst. Det er mye mer sammensatt og altfor enkelt, avslutter Espeseth vel vitende om at en seier mot Molde lørdag vil bringe laget helt opp i medaljestriden.

Lørdagens kamp mellom Vålerenga og Molde har avspark kl 18.00 på Intility Arena.