Nyhetsbyrå: Barcelona betalte millioner for forkjøpsrett på rivalens talenter

Den spanske fotballstorheten Barcelona betaler angivelig 150 millioner kroner for å ha forkjøpsrett på seks Atlético Madrid-spillere.

Det hevder det franske nyhetsbyrået AFP å sitte på opplysninger om.

Spillerne som omfattes av avtalen, skal primært tilhøre den spanske hovedstadsklubbens akademi.

Avtalen gir Barcelona muligheten til å matche eller overgå ethvert bud på de aktuelle spillerne fra en annen klubb.

Kilder i Atlético Madrid skal overfor AFP ha gitt uttrykk for at avtalen som er inngått «ikke har noe å gjøre med» disputten som oppsto mellom de to spanske storklubbene rundt overgangen til stjernespissen Antoine Griezmann i sommer.

Den spanske avisen El Mundo meldte samtidig tirsdag at enigheten mellom klubbene handler om å «skape fred i Griezmann-saken».

Antoine Griezmann forlot Madrid til fordel for Barcelona i juli etter at den katalanske storklubben utløste franskmannens utkjøpsklausul pålydende 120 millioner euro.

Atletico Madrid-ledelsen har samtidig gjort krav på i alt 200 millioner euro fra Barcelona, fordi de mener Griezmann kom til enighet med sin nye klubb allerede i mars, før spissens utkjøpsklausul falt i verdi 1. juli.

Det spanske fotballforbundet bøtela i september Barcelona for å ha unnlatt å informere Atlético Madrid om at klubben holdt samtaler med Griezmann.

Forbundet konkluderte samtidig med at det ikke fantes bevis for at stjernespissen signerte kontrakten med Barcelona tidligere enn 1. juli.

(©NTB)