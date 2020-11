Nyhetsbyrå: Blatter og Platini blir etterforsket for økonomisk kriminalitet

De tidligere fotballtoppene Sepp Blatter og Michel Platini kan igjen være i trøbbel. Påtalemyndigheten i Sveits gransker dem begge for bedrageri.

Det får nyhetsbyrået AP bekreftet i en uttalelse fra den sveitsiske påtalemyndigheten. Blatter og Platini er begge blitt avhørt i Bern de siste ukene. Flere vitner har også måttet svare på spørsmål.

AFP har også fått opplysninger om at duoen blir etterforsket for bedrageri.

Inntil for fem år siden var Blatter og Platini to av fotballens mektigste menn. Begge måtte gå av som president for henholdsvis Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) etter at skandalesaker om korrupsjon begynte å rulle.

Begge to ble utestengt for en pengeoverføring mellom seg på 2 millioner sveitserfranc i 2011. Platini fikk pengene utbetalt av Blatter personlig.

Fifa kom senere fram til at overføringen var grunnløs og i strid med forbundets regler.

