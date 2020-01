Nyland får trolig sjansen i Aston Villa, Heaton med alvorlig skade

Ørjan Håskjold Nyland kan få en nøkkelrolle i Aston Villas kamp for å overleve i Premier League. Keeperkollega Tom Heaton er skadd og ute resten av sesongen.

Det ble bekreftet at klubben fredag. Heaton er normalt et klart førstevalg i Aston Villa, men nå er han ute med en skade i kneet. Det kan åpne veien for Nyland.

Nordmannen har sittet på benken fra start i de ti siste serierundene i den engelske eliteserien.

Nylands hælsene røk i romjula for vel et år siden. Mens lagkameratene sikret opprykk til Premier League jobbet han en ensom kamp for å bygge seg opp igjen. I august var han endelig klar for full trening, men da var han bare tredjevalg.

