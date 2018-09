Nyland holdt nullen da Villa vant

Ørjan Nyland har fått en vanskelig start som Aston Villa-keeper, men tirsdag holdt han nullen da Rotherham ble slått 2-0 i mesterskapsserien.

Det ble 12 baklengsmål på de sju første kampene, og Nyland fikk til dels kraftig kritikk etter flere av de foregående kampene. I 8. serierunde fredet han målet for første gang.

Scoringer av Tammy Abraham (innleid fra Chelsea) og debutanten Yannick Bolasie i hver sin omgang sikret tre poeng som førte laget opp til 6.-plass.

Markus Henriksen og hans Hull greide ikke å følge opp helgens hjemmeseier mot Ipswich og tapte 1-2 i Wigan. Laget har bare seks rivaler bak seg på tabellen.

Leeds-suksess

Leeds fosser videre på tabelltopp. Tenåringen Tyler Roberts scoret to av målene i tirsdagens 3-0-seier over Preston. Det var hans første mål for klubben, i hans første hjemmekamp fra start.

Kaptein Liam Cooper nikket inn det første målet før pause, og den 19-årige waliseren økte to ganger i annen omgang. Leeds er eneste ubeseirede lag i mesterskapsserien og har nå tre poengs luke til Brentford.

Brentford snublet

London-laget ble holdt til 1-1 av tabelljumbo Ipswich. Neal Maupay ga Brentford ledelsen, men Kayden Jackson utlignet et drøyt kvarter før slutt.

West Bromwich er treer etter å ha stoppet Bristol Citys seiersrekke med 4-2. Frank Lampards Derby-lag falt til 8.-plass etter 0-0 mot Blackburn, mens Stoke tok sin annen seier for sesongen da Joe Allen ordnet 1-0 over Swansea.

(©NTB)

