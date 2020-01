Nyland kom inn og sikret 2-1 seier for Villa mot Burnley

Ørjan Nyland kom inn de siste ti minuttene for en skadd Tom Heaton og sikret inn 2-1 seier til Aston Villa over Burnley etter Jack Grealish-show.

Etter 80 minutter, da Burnley fikk redusert til 2-1, krasjet Tom Heaton inn i stanga og ble skadd da han prøvde å avverge målet. Ørjan Nyland måtte derfor inn og forsvare inn ledelsen Villa hadde fått etter en oppvisning av Jack Grealish.

Grealish var nok en gang toneangivende, og fulgte opp med mål og målgivende, etter at hans første mål ble annullert.

For etter elleve minutter stanget Grealish ballen i mål på innlegg fra Ezri Konsa, men målet skulle vise seg å være ugyldig. Etter flere minutter med VAR-sjekk viste det seg at hælen til Wesley var i offside i tilløpet til målet og scoringen ble annullert.

Grealish og Villa lot seg ikke knekke av det og etter 27 minutter tok de en ledelse som ble stående. Grealish kombinerte fint med Wesley som fikk avsluttet på volley mellom beina på Burnleys keeper.

Aston Villas talisman på midtbanen fikk endelig målet sitt da han la på til 2-0 like før pause. Grealish dro seg innover og fyrte av med en kanon i nærmeste stolpe.

Nyland inn

Det skulle bli dobbel nedtur for Aston Villas førstekeeper Tom Heaton etter 80 minutter. Chris Wood var som vanlig sterk i boksen og fikk headet inn redusering, da en febrilsk Heaton skadd kneet. Keeperen krasjet inn i stolpen i forsøket på å stoppe headingen og måtte etter lang medisinsk behandling ut på båre.

Det åpnet veien for Ørjan Nyland, som kom inn og måtte sikre inn 2-1 seieren. Det ble lagt til hele ni minutter tillegg etter skaden, men Villa holdt unna og sikret seg tre veldig viktige poeng i nedrykksstriden.

Mye tyder på at det blir et langt skadeavbrekk for Heaton og at Nyland kan belage seg på flere kamper i Villa-målet fremover. Annenkeeper Jed Steer er også ute med langtidsskade da han ble erstattet av Nyland i Villas 1-2 tap mot Wolverhampton 10. november.

