Nyland og Aston Villa sikret viktig poeng i bunnstriden

Ørjan H. Nyland og Aston Villa sikret ett viktig poeng i bunnstriden med 1-1 borte mot Newcastle. Alexander Tettey og Norwich måtte seg slått 0-1 av Everton.

Scoringen til Ahmed Elmohamady i sluttminuttene gjør at Aston Villa er à poeng med West Ham og Bournemouth når sju runder gjenstår. Målforskjell gjør at West Ham er over nedrykksstreken og de to andre under den før helgens kamper.

Nyland voktet Villa-buret og ble overlistet av Dwight Gayle etter 69 minutter. Kampen var nordmannens tredje på rad.

Med 0-1-tap mot Everton har tabelljumbo Norwich fortsatt seks poeng opp til sikker plass. Alexander Tettey spilte 79 minutter og måtte se at Michael Keane ble matchvinner for bortelaget ti minutter etter pause.

Bournemouth-spiss Joshua King var ikke med i troppen mot Wolverhampton som følge av skaden han pådro seg i forrige kamp. Raúl Jiménez sikret 1-0-seier for Wolves med et hodestøt. Bournemouth ligger med det fremdeles på 18.-plass.

Sander Berge og Sheffield United måtte se seg slått 0-3 borte mot Manchester United. Anthony Martial scoret alle målene.

