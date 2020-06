Nyland reddet av teknologisk miss: 0-0 mot Berge i restarten i Premier League

Aston Villas Ørjan Håskjold Nyland rotet det til, men slapp unna en blunder da Hawkeye-teknologien ikke fungerte i 0-0-kampen mot Sheffield United.

TV-bildene viste at nordmannen dro ballen inn i eget mål kort før pause tirsdag. Situasjonen oppsto da Premier League startet opp igjen etter over tre måneders viruspause.

Noen minutter før hvilen mistet keeperen ballen før han fikk fatt i den igjen etter et innlegg. Samtidig rygget Nyland inn i eget nett.

TV-reprisene avslørte at ballen var klart over streken, men mållinje-teknologien Hawkeye reagerte ikke. Dommer Michael Oliver fikk dermed ingen beskjed om at ballen var inne. Dermed skar Nyland unna en stor miss.

Saken ble raskt en snakkis, og flere eksperter slo fast at Nyland var svært heldig.

Sander Berge spilte fra start for Sheffield United, men ble byttet ut etter 69 minutter. Laget hans reagerte kraftig på situasjonen der Nyland havnet i søkelyset.

(©NTB)