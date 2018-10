Nyland vraket i Aston Villa-poengdeling

Ørjan Nylands varierende prestasjoner fikk Aston Villa-manager Steve Bruce til å gå for Mark Bunn mot Preston. Bunn slapp inn tre mål i 3-3-kampen tirsdag.

Lars Lagerbäck fikk en dårlig nyhet samme dag som han tok ut den norske troppen til de to neste landskampene. Ørjan Nyland ble vraket i Aston Villa-buret i tirsdagens mesterskapsseriekamp.

Nyland har stått alle seriekamper for Aston Villa denne sesongen, med unntak av serieåpningen, men har måttet tåle kritikk for varierende prestasjoner. Tirsdag valgte Bruce å sette Mark Bunn i mål. Engelskmannen måtte se tre baller gå inn bak seg. Samtlige kom etter at hjemmelaget på Villa Park ble redusert til ti mann.

James Chester ble utvist for å takle som sistemann og Daniel Johnson scoret sikkert fra straffemerket. Yannick Bolasie reddet senere 3-3 på overtid.

Markus Henriksen spilte hele kampen da Hull tapte 0-1 mot serieleder Leeds. Tyler Roberts ble matchvinner for Marcelo Bielsas menn. Kaptein Henriksen fikk et gult kort.

Norskkosovaren Bersant Celina i Swansea spilte 0-0 mot Wigan.



